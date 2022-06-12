В Бердянске произошла серия взрывов
В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram.
Он опубликовал видео с подписью «Видео с места взрывов в Бердянске». На нем виден большой столб дыма, однако его источник неясен.
О трех взрывах в Бердянске также пишет «РИА Мелитополь». По данным агентства, на парковке у одного из кафе оказались сожжены два автомобиля, а также произошло повреждение одной из электрических подстанций.
Бердянский городской совет в Telegram подтвердил, что один из взрывов мог произойти на подстанции. Часть города обесточена, уточнили там. На опубликованном горсоветом видео видны несколько столбов дыма и пламя.
С конца февраля Бердянск, который находится на юге Запорожской области, занят российскими войсками. В городе назначили новую администрацию, исполняющим обязанности мэра стал Александр Сауленко.
На прошлой неделе в порту города произошли взрывы. Администрация сообщила, что причиной стали работы по разминированию.
29 мая Владимир Рогов сообщал, что возобновить работу в полном объеме порт Бердянска сможет в течение нескольких недель. По его словам, инфраструктура порта «в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы».
«Порт важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и так далее», — пояснял он.