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В Бердянске произошла серия взрывов

По предварительным данным, один из них произошел на электрической подстанции, часть жителей осталась без света. Два других могли быть вызваны возгоранием автомобилей

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В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram.

Он опубликовал видео с подписью «Видео с места взрывов в Бердянске». На нем виден большой столб дыма, однако его источник неясен.

О трех взрывах в Бердянске также пишет «РИА Мелитополь». По данным агентства, на парковке у одного из кафе оказались сожжены два автомобиля, а также произошло повреждение одной из электрических подстанций.

Бердянский городской совет в Telegram подтвердил, что один из взрывов мог произойти на подстанции. Часть города обесточена, уточнили там. На опубликованном горсоветом видео видны несколько столбов дыма и пламя.

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С конца февраля Бердянск, который находится на юге Запорожской области, занят российскими войсками. В городе назначили новую администрацию, исполняющим обязанности мэра стал Александр Сауленко.

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На прошлой неделе в порту города произошли взрывы. Администрация сообщила, что причиной стали работы по разминированию.

29 мая Владимир Рогов сообщал, что возобновить работу в полном объеме порт Бердянска сможет в течение нескольких недель. По его словам, инфраструктура порта «в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы».

«Порт важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и так далее», — пояснял он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Бердянск Запорожская область Украина взрывы
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