Песков рассказал о судьбе Герасимова после отставки Шойгу

Возглавляющий Генштаб с 2012 года Герасимов останется на посту и продолжит отвечать за военную составляющую, сказал Песков. Главой Генштаба Герасимов стал тогда же, когда уходящий в отставку Шойгу возглавил Минобороны

Валерий Герасимов, руководивший Генштабом Минобороны с 2012 года, останется на своей должности после предложения президента Владимира Путина на пост министра обороны кандидатуры Андрея Белоусова вместо возглавлявшего ведомство также с 2012 года Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Комментируя выбор кандидатуры «гражданского человека» Белоусова на должность руководителя военного ведомства, Песков пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. «Мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это не критично, но чрезвычайно важно», — сказал он.

«Это назначение ни коим образом не будет изменять нынешнюю систему координат. Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений в настоящее время не предусматривается», — добавил пресс-секретарь президента.

Сергея Шойгу Путин предложил назначить на пост секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева, который перейдет на другую работу после 18 лет работы в Совбезе. Также Шойгу одновременно будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), кроме того, он возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую вывели из подчинения Минобороны (теперь ведомство подчиняется непосредственно президенту).

Генерал армии Валерий Герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года — в этом же году Минобороны возглавил и Шойгу. До этого он командовал войсками Ленинградского, а потом и Московского военных округов. В 2001–2003 годах Герасимов командовал 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, которая тогда вела бои в Чечне.

В январе 2023 года Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Его заместителями были назначены генерал армии Сергей Суровикин (ранее командовавший группировкой войск военной операции), главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны перестановки объяснили расширением масштаба задач военной операции, необходимостью организации более тесного взаимодействия Вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск. Член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК заявил, что руководить военными действиями «должен тот человек, который обладает всеми полномочиями».

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный (этой весной его назначили послом Украины в Великобритании) говорил, что «вырос на российской военной доктрине» и хранит в кабинете собрание сочинений Герасимова. «Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — рассказывал Залужный в 2022 году. Позже он заявил, что интересуется мнением Герасимова как военного.