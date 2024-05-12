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Военная операция на Украине ,  
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Число жертв обстрела Белгорода выросло до девяти

Число погибших при обрушении подъезда после обстрела Белгорода выросло до девяти
Сюжет
Военная операция на Украине
Подъезд десятиэтажки обрушился после попадания в него фрагмента сбитой украинской ракеты «Точка-У». Пострадали около 20 человек
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Из-под завалов десятиэтажного подъезда в Белгороде, обрушившегося из-за попадания фрагмента ракеты «Точка-У», достали тела девяти погибших, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале рассказал о семи жертвах — трех мужчинах и четырех женщинах. Он указывал, что список погибших опубликуют «только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме».

Число жертв обстрела Белгорода выросло до девяти
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Всего в результате обстрела Белгорода пострадали 20 человек, включая двоих детей, сообщал глава региона ранее. Изначально при обрушении осталась цела кровля, но, когда рухнула и она, получили травмы три спасателя.

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Во время разбора завалов сотрудники МЧС спасли несколько человек — в частности, мужчину, с которым до этого несколько часов поддерживали связь. Для его спасения пришлось пробить бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

В городе за 12 мая восемь раз включали сигналы ракетной опасности, на время их действия спасатели приостанавливали работы на месте обрушения.

Всего, как сообщало Минобороны в этот день, над Белгородом было сбито шесть «Точек-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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