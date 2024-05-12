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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших из-за обстрела Белгорода выросло до 20

Число пострадавших из-за обстрела Белгорода увеличилось до 20 человек
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Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Число пострадавших при обрушении подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде, попавшего под обстрел Украины, увеличилось до 20, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 17 пострадавших.

В МЧС рассказали РБК, что при повторном обрушении дома пострадали три спасателя. Сотрудники МЧС получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, уже удалось достать из-под завалов 16 человек.

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Специалисты устраивают «минуту тишины» — это позволяет услышать пострадавших под завалами. Судя по опубликованным кадрам, им помогают местные жители. На место также прибыл губернатор Вячеслав Гладков.

Жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», сообщили в Минобороны. Атаку пресекли около 11:40 мск. В Белгороде и Белгородском районе с 11:19 до 14:04 действовал сигнал ракетной опасности. Его запустили в пятый раз за сутки.

Следователи после обстрела завели уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт.

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