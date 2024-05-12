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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о последствиях массированного обстрела

Гладков: в Белгороде от обстрелов 300 квартир в 85 домах получили повреждения
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде накануне был «крайне тяжелый день»: повреждены квартиры в 85 домах, 17 пострадавших остаются в больницах, а состояние двух раненых женщин крайне тяжелое, сообщил Гладков. Накануне он также сообщал о погибшем человеке
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

После вечернего массированного обстрела в Белгородской области пострадали 29 человек, повреждения получили 300 квартир в 85 многоэтажных домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

«Крайне тяжелый выдался вчерашний день, особенно вечер», — подчеркнул он.

Из 29 пострадавших 12 уже находятся дома, а 17 остались в больнице, среди них один ребенок. Две раненых женщины находятся в крайне тяжелом состоянии, их могут отправить на лечение в Москву. Помимо многоэтажек, повреждения получили частные дома и 14 зданий коммерческих предприятий, несколько соцобъектов, в том числе — медицинского назначения.

«Самые тяжелые последствия — это спортивный комплекс «Сирень», но восстановительные работы максимально быстро уже начнем, все для этого есть: специалисты, опыт, средства. Надеемся, что быстро все восстановим», — добавил Гладков.

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Вчера вечером в Белгороде и его окрестностях дважды за час объявляли ракетную опасность. Позднее Минобороны России отчиталось об уничтожении 12 снарядов РСЗО Vampire RM-70 над регионом. Телеграм-канал Mash писал о прилете в больницу № 2 в Белгороде, в связи с чем, по предварительным данным, пострадали пять человек и загорелись машины.

Погиб один человек.

Ракетную опасность в ночь на 12 мая объявляли в Белгороде, его окрестностях и Валуйском районе, спустя около 40 минут их отключили.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгород Вячеслав Гладков обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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