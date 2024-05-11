Гладков объяснил «громкие звуки» в Белгороде

Громкие звуки в Белгородской области обусловлены работой российских военных, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил России», — написал Гладков.

Вечером 11 мая Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу со стороны Украины. Минобороны России докладывало, что средства ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire RM-70 над территорией региона.

В результате атаки, по словам Гладкова, погибла одна женщина, 29 человек получили осколочные ранения различных частей тела.

Кроме того, в Белгороде были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, две больницы, центр художественной гимнастики и школа. Еще в городе после атаки повреждена 21 машина. В Белгородском районе в поселке Дубовое получил повреждения одно частное жилое домовладение, добавил губернатор.