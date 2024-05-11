В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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В Белгороде и соседнем районе объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без них, таких как коридор, ванная или кладовая.

Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытия и другие безопасные места.

Белгород после начала военной операции на Украине неоднократно подвергался обстрелам, в городе периодически объявляют ракетную опасность. Ее включали утром несколько раз и в ночь на 11 мая. Режим опасности действовал на всей территории региона.

По данным Минобороны, с начала дня над регионом уничтожили более 20 реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, а также девять беспилотников и два снаряда реактивной системы залпового огня «Град».

