При обстреле Белгорода и окрестностей один человек погиб, 29 пострадали
Гладков: при обстреле Белгорода и окрестностей погиб человек, еще 29 пострадали
Одна мирная жительница погибла, еще 29 человек получили ранения в результате массированного обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Среди раненых есть ребенок. По словам главы региона, всех пострадавших госпитализировали.
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