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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгорода и окрестностей один человек погиб, 29 пострадали

Гладков: при обстреле Белгорода и окрестностей погиб человек, еще 29 пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине

Одна мирная жительница погибла, еще 29 человек получили ранения в результате массированного обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Среди раненых есть ребенок. По словам главы региона, всех пострадавших госпитализировали.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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