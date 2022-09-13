Власти предложили критерии для получателей «золотых паспортов» в России

Минэк считает, что ВНЖ в упрощенном порядке можно выдавать, если иностранец инвестировал определенную сумму в социально-значимые проекты, основал в России компанию или инвестировал в уже работающее юрлицо, купил недвижимость

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Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, в котором прописаны критерии, которым должны соответствовать иностранцы, желающие получить российский вид на жительство в обмен на инвестиции (так называемые «золотые паспорта»). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Критерии, предложенные Минэком:

инвестиции в социально-значимые проекты в регионах России или объекты культурного наследия народов страны в размере не менее 15 млн руб., либо пожертвование в благотворительный фонд в размере не менее 5 млн руб. Подтвердить инвестиции должен глава региона специальным письмом.

регистрация в России юрлица, при условии, что оно осуществляло хозяйственную деятельность за год до подачи заявления на ВНЖ и будет работать еще два года.

инвестиции в российское юрлицо, которое ведет хозяйственную деятельность в течение трех лет, в размере не менее 30 млн руб. При этом компания должна в год, предшествующий подаче инвестором заявления на ВНЖ, уплатить налогов и страховых взносов не менее 6 млн руб., либо нанять на работу не менее 25 россиян.

приобретение «вновь созданных» объектов недвижимости любого назначения за год до обращения за ВНЖ и владение ими еще в течение двух лет. При этом совокупная кадастровая стоимость недвижимости должна быть не менее 50 млн руб. в Москве, не менее 20 млн руб. в Крыму, Севастополе или на Дальнем Востоке, не менее 25 млн руб. в остальных регионах.

Минэкономразвития и раньше предлагало критерии для иностранцев, которые хотели бы получить российские «золотые паспорта». Ведомство вносило соответствующий проект постановления правительства в ноябре 2020 года. По нему предлагалось выдавать ВНЖ, если доля вклада иностранного инвестора в уставный капитал российского юрлица составляет не менее 15 млн руб. или он инвестировал ту же сумму в российскую компанию, приобрел государственные ценные бумаги на сумму не менее 30 млн руб. или новую недвижимость, кадастровая стоимость которой составляет не менее 30 млн руб.

Таким образом, из новых критериев, предложенных Минэком, исключены условия об участии в уставном капитале российских компаний (напрямую или через иностранные юрлица), а также покупка российских ОФЗ.

В апреле 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект о получении иностранцами ВНЖ в обмен на инвестиции в российскую экономику. Проект закона предполагал, что вид на жительство будет предоставляться не только инвестору, но и членам его семьи, которыми признавались супруг, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки. Законопроект прошел первое чтение в декабре.