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В Крыму разбился военный вертолет Ми-28

Минобороны: в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28, летчики погибли
Вертолет разбился в Джанкойском районе во время тренировочного полета, оба летчика погибли. На земле разрушений нет. Предварительно, причиной катастрофы стал отказ техники
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вертолет Ми-28 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли, сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел в 15:42 в пятницу, 12 мая. По данным «112» и Mash, место крушения — село Светлое примерно в 20 км от Джанкоя.

Вертолет летел без боекомплекта, на земле разрушений нет, добавили в министерстве. Предварительной причиной крушения Минобороны назвало отказ техники.

В октябре прошлого года в Ейске во время учебно-тренировочного полета во время набора высоты разбился истребитель Су-34. Самолет упал на многоквартирный жилой дом. Погибли 16 человек, среди них несколько детей, около 20 пострадали.

Пилоты катапультировались. Основной версией катастрофы Следственный комитет назвал техническую неисправность. Было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

В ноябре администрация Краснодарского края сообщила, что жители разрушенного дома собираются подать иск к Минобороны из-за потери имущества. Власти отмечали, что четыре подъезда, которые пострадали во время крушения, восстановят, причем в том же виде, в котором там все было раньше, даже если в квартирах сделали перепланировку.

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