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В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от мобилизации

Правительственная комиссия не поддержала проект об освобождении неслуживших от мобилизации
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала предложение освободить неслуживших граждан от частичной мобилизации, сообщил ТАСС.

В отзыве комиссии говорится, что обязанность граждан защищать Отечество прописана в Конституции.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым <...> предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — сказано в документе.

Материал дополняется.

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