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В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от мобилизации
Правительственная комиссия не поддержала проект об освобождении неслуживших от мобилизации
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала предложение освободить неслуживших граждан от частичной мобилизации, сообщил ТАСС.
В отзыве комиссии говорится, что обязанность граждан защищать Отечество прописана в Конституции.
«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым <...> предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — сказано в документе.
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