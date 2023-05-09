Блинкен не согласился с заявлениями об усталости США от поддержки Украины

Поддержка Украины в США не становится слабее, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляция доступна на Youtube-канале Госдепа.

Он напомнил о словах спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, который в начале мая заявил, что выступает за поддержку Киева.

Вашингтон, по словам Блинкена, может одновременно помогать Украине и решать внутренние проблемы Соединенных Штатов. «Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно», — сказал госсекретарь.

США, подчеркнул он, должны разбираться с внутренними проблемами и вызовами на мировой арене, понимая связь между ними.

9 мая Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи Киеву на сумму $1,2 млрд, в который вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-мм артиллерийские снаряды и др.

Всего с начала военной операции на Украине Вашингтон выделил Киеву помощь на сумму более $36 млрд.

Москва осуждает поставки вооружений Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта.