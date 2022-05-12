Медпроизводитель Siemens Healthineers продолжит работу в России

После объявления об уходе из России германского концерна Siemens глава компании Роланд Буш отметил, что данное решение не касается производителя медицинской техники Siemens Healthineers, который является частью холдинга

Решение германского концерна Siemens об уходе с российского рынка не подразумевает одновременный уход из России производителя медицинского оборудования и приборов компании Siemens Healthineers. Об этом заявил, представляя результаты работы концерна во втором квартале 2022 года в ходе телефонной конференции глава компании Роланд Бош.

«Мы уже начали сворачивать производственные операции и нашу производственную деятельность [в России]. Это не касается ориентированной на гуманитарные аспекты здравоохранения Siemens Healthineers, которая также является отдельно зарегистрированной компанией», — сказал Бош.

При этом он отметил, что в самом Siemens оценивают последствия ухода с российского рынка для сотрудников концерна и пообещали оказывать им поддержку. «Это было непростое решение, учитывая нашу обязанность заботиться о своих сотрудниках и наше отношение к рынку, на котором мы работаем уже более 170 лет», — сказал Бош.

О том, что компания покинет российский рынок из-за ситуации на Украине и уже начала процедуры по «прекращению всей деловой активности», в концерне сообщили 12 мая.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию. Financial Times со ссылкой на источник писало, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине.

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Российская РЖД 22 марта сообщила, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации. Она предположила, что германская компания приняла решение под давлением извне.

Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. На Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата. Компания поставляет в страну медицинское оборудование, продукцию для железнодорожной отрасли, продукцию и технологии для энергетики, системы промышленной автоматизации, а также потребительские товары — бытовую технику, устройства для электромонтажа и другие.

Многие страны мира начали вводить или ужесточать санкции против России с конца февраля. Под ограничения попали десятки российских компаний, банков, перевозчиков, а также физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против высшего руководства страны, в том числе против Владимира Путина, глав МИДа и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что санкции не считаются фатальными трудностями для страны, их нельзя сравнить со «страшными испытаниями в XX веке», хотя сложности есть и их придется преодолевать. Президент Владимир Путин, проводя 12 мая совещание с членами правительства по экономическим вопросам, заявил, что российские компании занимают рыночные ниши после ухода из страны иностранных «недобросовестных партнеров».

В ответ на западные санкции власти страны объявили от ответных мерах, а правительство России разработало и приняло масштабный пакет мер по поддержке экономики.