Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 72,63 (+1,54) Инвестиции, 12:10
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 68,84 (+1,45) Инвестиции, 12:10
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:08
Российские санкции сделали невозможными транзит газа через Польшу Политика, 16:06
В ФРГ предупредили об увеличении цен на газ из-за ответных санкций России Политика, 16:03
Швыдкой допустил дипломатическое решение по советскому памятнику в Риге Политика, 16:00
Выручка Positive выросла на 50% на фоне возросшего интереса к киберзащите Инвестиции, 16:00
Медпроизводитель Siemens Healthineers продолжит работу в России Технологии и медиа, 15:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:58
Аналитики зафиксировали рост доли смотревших парад Победы Технологии и медиа, 15:56
«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов Бизнес, 15:50
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже Бизнес, 15:47
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 15:45
Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков Политика, 15:42
Курс доллара впервые более чем за два года упал ниже ₽65 Инвестиции, 15:35
Хачанов проиграл Циципасу на «Мастерсе» в Риме Спорт, 15:34
Война санкций ,  
0 

Медпроизводитель Siemens Healthineers продолжит работу в России

После объявления об уходе из России германского концерна Siemens глава компании Роланд Буш отметил, что данное решение не касается производителя медицинской техники Siemens Healthineers, который является частью холдинга

Решение германского концерна Siemens об уходе с российского рынка не подразумевает одновременный уход из России производителя медицинского оборудования и приборов компании Siemens Healthineers. Об этом заявил, представляя результаты работы концерна во втором квартале 2022 года в ходе телефонной конференции глава компании Роланд Бош.

«Мы уже начали сворачивать производственные операции и нашу производственную деятельность [в России]. Это не касается ориентированной на гуманитарные аспекты здравоохранения Siemens Healthineers, которая также является отдельно зарегистрированной компанией», — сказал Бош.

Siemens уйдет с российского рынка
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

При этом он отметил, что в самом Siemens оценивают последствия ухода с российского рынка для сотрудников концерна и пообещали оказывать им поддержку. «Это было непростое решение, учитывая нашу обязанность заботиться о своих сотрудниках и наше отношение к рынку, на котором мы работаем уже более 170 лет», — сказал Бош.

О том, что компания покинет российский рынок из-за ситуации на Украине и уже начала процедуры по «прекращению всей деловой активности», в концерне сообщили 12 мая.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию. Financial Times со ссылкой на источник писало, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции

Российская РЖД 22 марта сообщила, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации. Она предположила, что германская компания приняла решение под давлением извне.

Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. На Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата. Компания поставляет в страну медицинское оборудование, продукцию для железнодорожной отрасли, продукцию и технологии для энергетики, системы промышленной автоматизации, а также потребительские товары — бытовую технику, устройства для электромонтажа и другие.

Многие страны мира начали вводить или ужесточать санкции против России с конца февраля. Под ограничения попали десятки российских компаний, банков, перевозчиков, а также физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против высшего руководства страны, в том числе против Владимира Путина, глав МИДа и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что санкции не считаются фатальными трудностями для страны, их нельзя сравнить со «страшными испытаниями в XX веке», хотя сложности есть и их придется преодолевать. Президент Владимир Путин, проводя 12 мая совещание с членами правительства по экономическим вопросам, заявил, что российские компании занимают рыночные ниши после ухода из страны иностранных «недобросовестных партнеров».

В ответ на западные санкции власти страны объявили от ответных мерах, а правительство России разработало и приняло масштабный пакет мер по поддержке экономики.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Siemens Россия подразделение
Материалы по теме
Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе из России
Бизнес
WSJ сообщила о постепенном уходе Lenovo и Xiaomi с российского рынка
Бизнес
Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter