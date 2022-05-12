В России завели дело против «архива всего интернета»
Мировой суд в Москве 16 июня рассмотрит протокол Роскомнадзора с требованием оштрафовать американскую некоммерческую организацию Internet Archive за отказ удалить запрещенный контент, сообщается на сайте суда.
Максимальный штраф по ст. 13.41 ч.2 КоАП России (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации) составляет 4 млн руб.
Интернет-архив ставит своей целью предоставление всеобщего доступа к накопленной в Сети информации. Коллекция Интернет-архива состоит из больших массивов архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио- и видеофайлов, игр, программного обеспечения.
С начала этого года Роскомнадзор заблокировал более 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, почти половину из них — по жалобам пользователей. Более 46 тыс. публикаций из этого числа относилось к категориям «Наркотики», «Пропаганда суицида» и «Детская порнография», пояснил «РИА Новости» представитель ведомства.
В частности, в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии изобразительного искусства WikiArt по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой из-за статьи о российской военной операции на Украине. С начала военных действий власти неоднократно требовали от администрации энциклопедии удалить материалы с фейками об операции. Роскомнадзор назвал «Википедию» «новой линией постоянных информационных атак на россиян». По мнению ведомства, авторы статей «целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией», продвигая «исключительно антироссийскую интерпретацию событий».