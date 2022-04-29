В России заблокировали сайт онлайн-энциклопедии по искусству WikiArt

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии изобразительного искусства WikiArt.

Ресурс внесен в реестр Роскомнадзора по требованию Генеральной прокуратуры дважды — 25 и 26 апреля. Основанием для блокировки стала ст. 15. 3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней речь идет о запрете на призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений и др.

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