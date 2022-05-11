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Боррель исключил возможность ЕС стать посредником на переговорах с Киевом

Боррель заявил, что «русские не примут» ЕС как посредника на переговорах с Украиной
Россия возразит против посредничества ЕС на переговорах с Украиной, для этой роли лучше всего подошла бы ООН, однако Турция сейчас ведет «неплохую работу», заявил Боррель. Он объяснил это хорошими связями Анкары с Москвой и Киевом
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Москва будет против посредничества Евросоюза на переговорах между Россией и Украиной для мирного урегулирования конфликта, этого «не примут русские», заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция благодаря хорошим связям с обеими сторонами проводит по вопросу переговоров «хорошую работу».

«Лучше всего, конечно, [посредником] была бы Организация Объединенных Наций», — заключил Боррель (цитата по ТАСС).

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС видит своей задачей сейчас — помочь Украине сесть за стол переговоров «с позиции силы», этот вопрос обсудят на встрече «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада, Япония) в четверг, 12 мая. Европейские страны продолжат поставлять Киеву вооружения наравне с попытками ослабить российскую экономику, но войны с Россией ЕС не хочет, пояснил он.

Боррель также отметил, что процесс отказа от импорта газа из России займет несколько больший период времени, из-за отсутствия терминалом для приема сжиженного природного газа и того, что не каждая страна способна моментально ввести газовое эмбарго.

«У таких стран, как Венгрия, есть объективные причины, когда они говорят, что у них нет берегов для нефтяных танкеров и трубопроводов. Нам нужно решение, которое подходит всем», — подчеркнул он.

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МИД назвал «беззаконием» идею Борреля о передаче Украине резервов России
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После начала российской спецоперации на Украине, Москва и Киев провели несколько раундов очных переговоров, диалог продолжался и в дистанционном формате. Наибольшего прогресса Россия и Украина достигли 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Там Киев предложил создать новую систему безопасности для Украины вместо вступления в НАТО, потребовав вывода российский войск при гарантиях безопасности от России, США, Германии, Израиля, Польши, Китая и других государств.

«Нам удалось добиться [на переговорах в Стамбуле] достаточно серьезного прорыва. Требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины», — оценил российский президент Владимир Путин. Затем, по утверждению Москвы, на переговорах с Киевом возникла «тупиковая ситуация», при этом переговоры в дистанционном формате продолжаются.

В США в начале мая не увидели перспектив для успешного диалога по Украине в ближайшее время, такое заявление сделала глава нацразведки Эврил Хейнс на слушаниях в конгрессе. «И Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов», — пояснила она, добавив, что присутствует риск эскалации конфликта и «большей непредсказуемости».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Украина переговоры Жозеп Боррель посредничество посредник
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