Боррель исключил возможность ЕС стать посредником на переговорах с Киевом
Москва будет против посредничества Евросоюза на переговорах между Россией и Украиной для мирного урегулирования конфликта, этого «не примут русские», заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция благодаря хорошим связям с обеими сторонами проводит по вопросу переговоров «хорошую работу».
«Лучше всего, конечно, [посредником] была бы Организация Объединенных Наций», — заключил Боррель (цитата по ТАСС).
Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС видит своей задачей сейчас — помочь Украине сесть за стол переговоров «с позиции силы», этот вопрос обсудят на встрече «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада, Япония) в четверг, 12 мая. Европейские страны продолжат поставлять Киеву вооружения наравне с попытками ослабить российскую экономику, но войны с Россией ЕС не хочет, пояснил он.
Боррель также отметил, что процесс отказа от импорта газа из России займет несколько больший период времени, из-за отсутствия терминалом для приема сжиженного природного газа и того, что не каждая страна способна моментально ввести газовое эмбарго.
«У таких стран, как Венгрия, есть объективные причины, когда они говорят, что у них нет берегов для нефтяных танкеров и трубопроводов. Нам нужно решение, которое подходит всем», — подчеркнул он.
После начала российской спецоперации на Украине, Москва и Киев провели несколько раундов очных переговоров, диалог продолжался и в дистанционном формате. Наибольшего прогресса Россия и Украина достигли 29 марта в стамбульском дворце Долмабахче. Там Киев предложил создать новую систему безопасности для Украины вместо вступления в НАТО, потребовав вывода российский войск при гарантиях безопасности от России, США, Германии, Израиля, Польши, Китая и других государств.
«Нам удалось добиться [на переговорах в Стамбуле] достаточно серьезного прорыва. Требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины», — оценил российский президент Владимир Путин. Затем, по утверждению Москвы, на переговорах с Киевом возникла «тупиковая ситуация», при этом переговоры в дистанционном формате продолжаются.
В США в начале мая не увидели перспектив для успешного диалога по Украине в ближайшее время, такое заявление сделала глава нацразведки Эврил Хейнс на слушаниях в конгрессе. «И Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов», — пояснила она, добавив, что присутствует риск эскалации конфликта и «большей непредсказуемости».