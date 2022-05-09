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В Херсонской области заявили, что присоединение к Крыму не планируется

Планов менять административно-территориальное устройство Херсонской области и присоединять регион к Крыму нет, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: pushilindenis / Telegram)

Херсонскую область, которая находится под контролем российских войск, не планируется присоединять к Крыму, заявил назначенный после перехода региона под контроль российских войск глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Официальных разговоров и планов таких нет. Может быть, — это мое предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью», — заявил он.

Сальдо также сказал, что нет и планов изменения административно-территориального устройства Херсонской области. «Зачем менять то, что имеет уже смысл», — отметил он.

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Сальдо также заявил, что масштабных восстановительных работы не требуется и необходимо только создать атмосферу безопасности для бизнеса, чтобы он смог проявлять деловую активность.

По его словам, в области продолжают работу предприятия по жизнеобеспечению людей, в том числе энергетические и водоканал, однако экономика в Херсонской области почти остановилась. «Экономический комплекс по большей части все-таки остановлен. Люди пока опасаются выходить на работу, и собственники [предприятий] не выводят их на работу», — сообщил Сальдо.

Он также заявил, что на предприятиях, где работать не хотят или саботируют производственный процесс, будет вводиться временное управление.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские военные взяли Херсон 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией Херсонской области.  Позже постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил о создании в регионе и на юге Запорожской области военно-гражданских администраций. В конце апреля главой региона был назначен Владимир Сальдо, который с 2002 по 2012 годы был мэром Херсона. 

В конце апреля заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что с 1 мая регион начнет использование рубля. При этом предусмотрен переходный период на четыре месяца, когда в обороте будет и гривна, и российская валюта. После этого все расчеты полностью будут проводиться в рублях. Также в Херсонской области запустили вещание российских телеканалов. 

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в разговоре с «РИА Новости» сказал, что убежден, что Херсонская область, как и часть Запорожской области, войдет в состав России. Предложение провести в Херсонской области референдум о создании народной республики или присоединении к Крыму озвучивали в Госдуме. В МИД России заявляли, что ничего не слышали о подготовке такого референдума.

Секретарь генсовета «Единой России» говорил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», однако статус региона должны определить его жители.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выйти из переговоров с Москвой об урегулировании, если на контролируемых российскими военными территориях будут проведены референдумы.

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