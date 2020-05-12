Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье»
Права занимать какие-либо выборные должности могут временно лишиться граждане России, осужденные по 50 статьям Уголовного кодекса. Проект соответствующего закона Госдума приняла 12 мая во втором чтении.
Первоначально среди попавших в черный список статей были в основном чисто уголовные, карающие за:
- убийство матерью новорожденного ребенка;
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
- угрозу убийством;
- похищение человека;
- кражу;
- мошенничество;
- грабеж и т.д.
Однако ко второму чтению список был пополнен преступлениями средней тяжести: теперь лишиться права быть избранными в течение пяти лет после снятия или погашения судимости могут и те, кто был осужденным по «политическим» статьям:
- ст. 212.1 — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (эту статью также называют дадинской по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней);
- ст. 280.1 — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».