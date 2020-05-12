Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье»

Лишиться права быть избранным в течение пяти лет после снятия или погашения судимости могут осужденные по 50 статьям УК. Ко второму чтению список расширили за счет статей, по которым осуждают участников акций оппозиционеров

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Права занимать какие-либо выборные должности могут временно лишиться граждане России, осужденные по 50 статьям Уголовного кодекса. Проект соответствующего закона Госдума приняла 12 мая во втором чтении.

Первоначально среди попавших в черный список статей были в основном чисто уголовные, карающие за:

убийство матерью новорожденного ребенка;

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;

угрозу убийством;

похищение человека;

кражу;

мошенничество;

грабеж и т.д.

Однако ко второму чтению список был пополнен преступлениями средней тяжести: теперь лишиться права быть избранными в течение пяти лет после снятия или погашения судимости могут и те, кто был осужденным по «политическим» статьям: