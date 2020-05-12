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Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье»

Лишиться права быть избранным в течение пяти лет после снятия или погашения судимости могут осужденные по 50 статьям УК. Ко второму чтению список расширили за счет статей, по которым осуждают участников акций оппозиционеров
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Права занимать какие-либо выборные должности могут временно лишиться граждане России, осужденные по 50 статьям Уголовного кодекса. Проект соответствующего закона Госдума приняла 12 мая во втором чтении.

Первоначально среди попавших в черный список статей были в основном чисто уголовные, карающие за:

  • убийство матерью новорожденного ребенка;
  • умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
  • угрозу убийством;
  • похищение человека;
  • кражу;
  • мошенничество;
  • грабеж и т.д.

Однако ко второму чтению список был пополнен преступлениями средней тяжести: теперь лишиться права быть избранными в течение пяти лет после снятия или погашения судимости могут и те, кто был осужденным по «политическим» статьям:

  • ст. 212.1 — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (эту статью также называют дадинской по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней);
  • ст. 280.1 — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

В черный список попала и ч. 1 ст. 318.1 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), по которой был осужден ряд лиц, арестованных в рамках так называемого «московского дела». Кто-то из них, как решил суд, толкнул сотрудника правоохранительных органов, другой — прикоснулся к шлему, третий — мешал бойцу Росгвардии выполнять свои служебные обязанности. В декабре 2019 года президент России Владимир Путин говорил о недопустимости швыряния в сторону полицейских даже бумажных стаканчиков.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Студент ВШЭ Егор Жуков в рамках того же «московского дела» был приговорен к трем годам условно по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете). Этот состав преступления также попал в число тех, которые лишают права избираться.

Автор поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что у осужденных по перечисленным в законопроекте статьям нет морального права претендовать на выборные должности. Он, однако, заверил, что с московским делом законопроект никак не связан. Поправка должна заработать уже на ближайших региональных выборах, уверен депутат.

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Законопроект принимается под выборы в Госдуму в 2021 году, но будет тестироваться на региональных и местных выборах, а большие группы граждан окажутся пораженными в избирательном праве, заявил «Ведомостям» сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его словам, принятие закона может спровоцировать увеличения числа уголовных дел с целью отстранить того или иного оппозиционера от выборов. Политолог Александр Пожалов считает, что расширение «криминального фильтра» может быть признаком того, что выборы в Госдуму в 2021 году власть попытается провести «по сценарию достаточно жесткой зачистки неудобных кандидатов».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, выборы, законопроект
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