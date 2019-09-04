Дело о массовых беспорядках в Москве начинает терять масштаб. Но это сопровождается как своего рода компенсациями для силовиков, так и разногласиями в рядах тех, кто недоволен активностью полиции и спецслужб

На то, что в Москве 27 июля с точки зрения уголовного права не было никаких массовых беспорядков, многие юристы указывали давно. Российский Уголовный кодекс содержит их четкие характеристики — «насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия», которые описывают не московскую демонстрацию, а, например, действия радикальной части «желтых жилетов» в Париже. В Москве не было ни разбитых витрин, ни сожженных машин, ни разгромленной выставки, как у парижской Триумфальной арки. В итоге с пятерых фигурантов дел о массовых беспорядках сняты обвинения, двое переведены под домашний арест.

Это связано не только с отсутствием у следствия доказательств. Ни один из обвиняемых не признал своей вины именно в участии в массовых беспорядках. Поэтому нельзя было повторить «болотное дело» семилетней давности, где один фигурант такую вину признал и быстро получил обвинительный приговор, после чего адвокаты других подследственных уже не могли оспаривать в суде сам факт массовых беспорядков в соответствии с принципом преюдиции. Насколько можно судить, никто не дал показаний и на руководителей оппозиции, которых одного за другим освобождают из-под административного ареста.

Что же касается общественного мнения, то в 2012 году оно качнулось в сторону власти, апеллировавшей к понятиям порядка и стабильности. А только что опубликованные результаты общероссийского опроса, проведенного Левада-центром, показали, что число тех, кто положительно и отрицательно относится к акциям, почти одинаково — 23 и 25% соответственно. Это не похоже на единодушное осуждение. Тем более что 41% опрошенных считает, что силовики при задержаниях необоснованно применяли силу, и эта точка зрения является преобладающей — действия правоохранителей назвали адекватными всего 32% респондентов.

Компенсации для силовиков

В то же время силовики получили своего рода компенсацию, хотя и не слишком большую с учетом первоначального размаха дела, но влияющую на судьбы конкретных людей.