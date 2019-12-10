Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящих за рамки закона, допускать нельзя. Так президент России Владимир Путин ответил на слова главы СПЧ Валерия Фадеева о недопустимости наказывать тюремными сроками участников акций за бросок в сторону полиции бумажным стаканчиком.
По словам президента, все имеют право высказывать свое мнение, но в рамках закона. Нельзя допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, добавил он.
«Бросил [стаканчик] — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины», — сказал президент (цитата по эфиру RT). Он заявил, что такого нельзя допустить, напомнив, что высказывать точку зрения имеют право все, но «законными средствами».
Президент также заявил, что грубые нарушения были и со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ.