Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки. Все имеют право высказать свою точку зрения, но только законными средствами, заметил президент

Валерий Фадеев и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящих за рамки закона, допускать нельзя. Так президент России Владимир Путин ответил на слова главы СПЧ Валерия Фадеева о недопустимости наказывать тюремными сроками участников акций за бросок в сторону полиции бумажным стаканчиком.

По словам президента, все имеют право высказывать свое мнение, но в рамках закона. Нельзя допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, добавил он.

«Бросил [стаканчик] — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины», — сказал президент (цитата по эфиру RT). Он заявил, что такого нельзя допустить, напомнив, что высказывать точку зрения имеют право все, но «законными средствами».

Президент также заявил, что грубые нарушения были и со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ.