Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

Штаб избранного украинского лидера обратился к гражданам республики с вопросом, поддерживают они или нет деятельность Верховной рады. Если ролик наберет более 1 млн просмотров, Владимир Зеленский «обратит на него внимание»

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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады. Видеоролик размещен на официальном канале штаба в YouTube.

Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».

«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram-канале. На момент публикации этого материала видео посмотрели более 144 тыс. человек.

Основные кадровые перестановки в политической верхушке Украины начнутся после инаугурации Зеленского, рассказывали ранее в его штабе. По словам советника Зеленского Александра Данилюка, избранный президент намерен пересмотреть последние кадровые решения Петра Порошенко. Он отметил, что Зеленский придумал свою систему отбора кадров в руководящие органы республики.

Дата инаугурации Зеленского пока не определена. Сам избранный лидер предложил спикеру Верховной рады Андрею Парубию провести церемонию 19 мая, чтобы избежать «вакуума власти». Окончательное решение о дате инаугурации нового президента Украины будет принято на заседании Рады 14 мая.