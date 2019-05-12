Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады. Видеоролик размещен на официальном канале штаба в YouTube.
Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».
«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram-канале. На момент публикации этого материала видео посмотрели более 144 тыс. человек.
Основные кадровые перестановки в политической верхушке Украины начнутся после инаугурации Зеленского, рассказывали ранее в его штабе. По словам советника Зеленского Александра Данилюка, избранный президент намерен пересмотреть последние кадровые решения Петра Порошенко. Он отметил, что Зеленский придумал свою систему отбора кадров в руководящие органы республики.
Дата инаугурации Зеленского пока не определена. Сам избранный лидер предложил спикеру Верховной рады Андрею Парубию провести церемонию 19 мая, чтобы избежать «вакуума власти». Окончательное решение о дате инаугурации нового президента Украины будет принято на заседании Рады 14 мая.