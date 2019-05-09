В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок в стране

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 65,71 64,46 EUR Нал. 73,63 72,30 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 291,40 +89,80 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 967,33 +0,01% Nasdaq 7 943,32 -0,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников Общество, 09:17 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 08:53 На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины Общество, 08:51 В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок в стране Политика, 08:49 Bloomberg: слизь улиток — секрет успеха корейской косметики в США Pro, 08:38 WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей Технологии и медиа, 08:24 Клуб «Сан-Хосе Шаркс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли Общество, 08:21 Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего SSJ100 Общество, 07:58 В Лос-Анджелесе изъяли более 1 тыс. единиц оружия при обыске в жилом доме Общество, 07:21 СМИ сообщили о вызове сына Трампа на допрос в сенат по «российскому делу» Политика, 07:16 Выезд в свет: какие машины лидеры выбирали для публичных мероприятий Общество, 07:00  СМИ узнали о планах Toyota и Panasonic создать новое предприятие Технологии и медиа, 06:59 Суд в Бразилии постановил вернуть под стражу экс-президента Темера Политика, 06:26 СМИ узнали о планах оснастить спутники ГЛОНАСС водородными часами Технологии и медиа, 06:01
Выборы на Украине ,  
0 
В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок в стране
О кадровых перестановках Зеленский расскажет вскоре после инаугурации, до этой даты это нецелесообразно, считают в его команде. Имена кандидатов в главы СБУ и разведки будут держаться в тайне до последнего момента
Фото: Дмитрий Разумков / Ukrainian Politconsulting Group в Facebook

О первых кадровых изменениях избранный президент Владимир Зеленский расскажет вскоре после совей инаугурации. Об этом в в эфире телеканала NewsOne рассказал политический консультант его штаба Дмитрий Разумков.

»Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да», — заявил Разумков.

При этом он подчеркнул, что имена некоторых кандидатов на ключевые посты не будут объявляться заранее. Это, в частности, относится к претендентам на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины. Разумков объяснил, что это связано с риском провокаций. «Если мы говорим о Службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. И как раз об этой кандидатуре вряд ли стоит слышать многим, особенно учитывая, что мы находимся в состоянии открытого конфликта с Россией. Поэтому я опасаюсь провокаций», — сказал он.

Зеленский настаивает на том, чтобы его инаугурация прошла 19 мая. С этим предложением он обратился к депутатам Рады. однако в Верховной раде заявили, что депутаты склоняются к тому, чтобы она прошла 28 мая.

Политика
Зеленский назвал своими приоритетами демонополизацию и деолигархизацию

Дата инаугурации Зеленского определит, сможет ли он распустить Раду, где удерживает позиции «Блок Петра Порошенко». По украинскому законодательству, парламент можно распустить не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленский сможет распустить Раду только в том случае, если его инаугурация состоится до 27 мая. Окончательно дата инаугурации будет определена на заседании Рады 14 мая.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Правительство Украины
Материалы по теме
В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Политика
Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter