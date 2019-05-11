В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»

После вступления в должность президента Владимир Зеленский намерен пересмотреть последние кадровые решения Петра Порошенко, сообщил его советник Александр Данилюк

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В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы. По его словам, речь, например, идет о «волюнтаристском назначении судей Верховного суда, добропорядочность которых вызывает вопросы».

«Уходя, лучше за собой убрать», — отметил Данилюк. Он объяснил, что люди, которых назначает администрация в последние недели работы, получают меньше доверия общества. «Это называется «доживать по-новому», — сказал он.

Данилюк также рассказал, что придумал систему отбора кадров в руководящие органы страны. Речь идет о создании Номинационного комитета, который будет рассматривать претендентов и давать после этого рекомендации президенту. «Это похоже на отбор в McKinsey, где я работал. Когда кандидат проходит несколько собеседований с оценкой по набору критериев, и все интервьюеры должны утвердить человека», — сказал Данилюк.

Советник Зеленского согласился с тем, что готовых идти во власть порядочных профессионалов немного. Изменить ситуацию Данилюк пообещал путем отмен «договорняков и квот».

Накануне Зеленский призвал Верховную раду побыстрей назвать дату его инаугурации. Он аргументировал это тем, что Порошенко в последние дни работы спешно переназначает судей, руководителей телеканалов, назначая туда знакомых, в том числе и юристов «Рошен».

«Говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане. Он напоминает мне туриста в египетском отеле. Это не тот человек, который собрал вещи и отправился в аэропорт. Порошенко не может остановиться. Тащит полотенца, тапочки и все со шведского стола», — заявил Зеленский.