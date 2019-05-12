Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который отказался от поездки в Киев.

«Сохранить и приумножить поддержку США — это фундаментальный национальный интерес Украины», — написал дипломат в Twitter.

По словам Кулебы, речь идет о «тонкой игре», с которой предстоит разбираться команде избранного президента Украины Владимира Зеленского.

10 мая The New York Times сообщила, что Джулиани намерен встретиться в Киеве с Зеленским, чтобы обсудить с ним расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Второй вопрос, интересовавший адвоката, касался сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, работавшего в украинской газовой компании Burisma Holdings.



На следующий день Джулиани заявил, что отменяет поездку из-за того, что Зеленский может быть «окружен врагами» Трампа. По словам Джулиани, два надежных источника рассказали ему, что среди окружения избранного украинского президента есть люди, напрямую вовлеченные в действия демократов.