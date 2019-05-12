Трамп посоветовал Китаю не тянуть с торговой сделкой до выборов в 2020-м

Трамп посоветовал Китаю не тянуть с торговой сделкой до выборов в 2020-м

Президент США уверен в своей победе на выборах в 2020-м. Если Китай не заключит сделку до тех пор, то ее условия ухудшатся, предупредил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Китаю не стоит затягивать заключение торговой сделки с США, считает президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах их так сильно избили, что они могут также подождать до следующих выборов 2020 года и узнать, вдруг им повезет и победит демократ», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, в таком случае КНР сможет продолжить «грабить» США на $500 млн в год. «Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу», — добавил президент США.

В случае, если сделка будет заключена во время его второго срока, ее условия будет «намного хуже» для китайской стороны, чем сейчас, предупредил он. Властям Китая «было бы мудро действовать сейчас», написал Трамп и добавил, что любит «собирать большие пошлины».

В пятницу, 10 мая, Трамп распорядился ввести пошлина на ввоз в США китайских товаров на общую сумму в $300 млрд. Перечень попавшей под тарифы продукции Торговое представительство США должно опубликовать 13 мая.