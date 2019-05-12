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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Трамп посоветовал Китаю не тянуть с торговой сделкой до выборов в 2020-м
Президент США уверен в своей победе на выборах в 2020-м. Если Китай не заключит сделку до тех пор, то ее условия ухудшатся, предупредил Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Китаю не стоит затягивать заключение торговой сделки с США, считает президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах их так сильно избили, что они могут также подождать до следующих выборов 2020 года и узнать, вдруг им повезет и победит демократ», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, в таком случае КНР сможет продолжить «грабить» США на $500 млн в год. «Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу», — добавил президент США.

В случае, если сделка будет заключена во время его второго срока, ее условия будет «намного хуже» для китайской стороны, чем сейчас, предупредил он. Властям Китая «было бы мудро действовать сейчас», написал Трамп и добавил, что любит «собирать большие пошлины».

В пятницу, 10 мая, Трамп распорядился ввести пошлина на ввоз в США китайских товаров на общую сумму в $300 млрд. Перечень попавшей под тарифы продукции Торговое представительство США должно опубликовать 13 мая.

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Это произошло после того, как президент США обвинил Китай в срыве торговой сделки. При этом о повышении пошлин власти США сообщили перед новым раундом переговоров с китайской стороной.

Источники газеты The Wall Street Journal говорили, что повышение пошлин может стать причиной отказа Китая от переговоров. По словам собеседников издания, решение Трампа повысить тарифы удивило Пекин, поскольку ожидалось, что на новых переговорах стороны смогут достичь прогресса.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Китай
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