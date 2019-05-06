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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Экономика ,  
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WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

Китайская сторона может отказаться от проведения нового раунда торговых переговоров, которые должны состояться на этой неделе. Причиной стало повышение пошлин на китайские товары, которое президент США Дональд Трамп анонсировал в Twitter, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Заявление Трампа неприятно удивило Пекин, утверждает собеседник издания, были ожидания, что на новых переговорах стороны смогут достигнуть соглашения. По словам источника, окончательное решение еще не принято.

Неназванные представители китайских властей считают, что Пекин не склонится под давлением. Отказавшись от переговоров Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозой, отмечает WSJ.

Политика
Трамп попросил КНР немедленно снять все пошлины с аграрной продукции США

Ранее Трамп сообщил, что в пятницу, 10 мая, США повысят до 25% пошлины на ряд китайских товаров. По его словам, заключение торговой сделки с Китаем идет слишком медленно поскольку Пекин хочет пересмотреть условия.

Теги: Дональд Трамп, пошлины, Китай
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