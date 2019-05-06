WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

Китайская сторона может отказаться от проведения нового раунда торговых переговоров, которые должны состояться на этой неделе. Причиной стало повышение пошлин на китайские товары, которое президент США Дональд Трамп анонсировал в Twitter, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Заявление Трампа неприятно удивило Пекин, утверждает собеседник издания, были ожидания, что на новых переговорах стороны смогут достигнуть соглашения. По словам источника, окончательное решение еще не принято.

Неназванные представители китайских властей считают, что Пекин не склонится под давлением. Отказавшись от переговоров Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозой, отмечает WSJ.

Ранее Трамп сообщил, что в пятницу, 10 мая, США повысят до 25% пошлины на ряд китайских товаров. По его словам, заключение торговой сделки с Китаем идет слишком медленно поскольку Пекин хочет пересмотреть условия.