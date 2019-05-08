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Allergan $189 (+34,79%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,01%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Экономика ,  
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США увеличат пошлины на товары из Китая на общую сумму в $200 млрд
США с 10 мая поднимут пошлины на товары из КНР. Президент Дональд Трамп объяснил это дополнительным давлением на Пекин в преддверии торговых переговоров
Фото: Reuters

В соответствии с документом, опубликованным Федеральным реестром США, пошлины на ввоз ряда китайских товаров будут повышены с 10 до 25%, сообщает агентство Reuters. Речь идет о продукции на общую сумму в $200 млрд. Новые правила вступят в действие с 10 мая.

Указывается, что Управление торгового представителя США (USTR) должно будет определить, для каких товаров из КНР могут быть сделаны исключения.

Комментируя ситуацию, президент Дональд Трамп отметил, что в ближайшее время должны пройти новые переговоры китайской делегации с вице-президентом Джо Байденом по новому торговому договору. «Посмотрим, чем они закончатся, но я очень рад, что новые пошлины пополнят американскую казну. Отлично для США, нехорошо для Китая», — сказал американский президент.

The Wall Street Journal 6 мая сообщала о том, что в Пекине допустили отказ от торговых переговоров из-за повышения пошлин. Источник издания сообщил, что окончательное решение о приезде американской делегации не принято.

Ранее ряд СМИ заявлял о том, что стороны пошли на определенные компромиссы ради достижения нового торгового соглашения. Так, Трамп согласился исключить из повестки требование о прекращении Пекином предполагаемых попыток кибершпионажа. Китай в свою очередь заявил о готовности снизить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов.

Торговая война между Китаем и США началась в прошлом году после того, как Трамп ввел или увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, Дональд Трамп
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