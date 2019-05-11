Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Трамп в своем Twitter прокомментировал споры вокруг решения Вашингтона повысить пошлины на ввоз товаров из КНР. «Есть очень простой способ избежать пошлин. Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это же так просто», — написал президент.
Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщают Reuters и Bloomberg. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая, отмечают агентства.
Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США в понедельник, 13 мая.Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импортируемые из Китая товары. Первое было сделано 8 мая. Спустя два дня, 10 числа, пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из КНР увеличились еще на $200 млрд. Соответствующее заявление было сделано прямо перед началом торговых переговоров сторон. Соглашение между ними в итоге так и не было заключено. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США.