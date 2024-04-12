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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб ВСУ объявил, что нашел ресурсы для отправки новых солдат на фронт

Генштаб ВСУ сообщил о ротации подразделений, воевавших с февраля 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине
В Генштабе Украины заявили, что нашли возможности «для поочередной отправки бригад на отдых» за счет тыловых подразделений. Накануне Рада приняла законопроект о мобилизации, откуда убрали положение об увольнении с военной службы
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Военное руководство Украины нашло возможность для поочередной ротации бригад, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года, говорится в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ.

В сообщении говорится, что, несмотря на продолжающиеся бои на многих направлениях фронта, «найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых». Решение приняли после пересмотра численности подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. «Удалось высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — заявили в Генштабе.

В то же время, сообщил Генштаб, на Украине принимают меры «с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте».

Верховная рада приняла ужесточающий мобилизацию закон
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

11 апреля Верховная рада во втором, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Еще до голосования из документа убрали положение о ротации и демобилизации после максимального срока службы в три года. По данным «Украинской правды», с такой инициативой выступил главком ВСУ Александр Сырский. В письме к министру обороны Рустему Умерову он подчеркивал, что эти вопросы нужно рассмотреть более детально, отдельным законопроектом.

В Минобороны позднее заявили, что положение об увольнении с военной службы убрали из законопроекта по просьбе Генштаба.

Из законопроекта изъяли также две другие нормы, которые вызвали широкий общественный резонанс, — об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, через который будут рассылать повестки, и о блокировке счетов уклонистов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генеральный штаб ВСУ Вооруженные силы Украины ротация Военная операция на Украине
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