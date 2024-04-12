Генштаб ВСУ объявил, что нашел ресурсы для отправки новых солдат на фронт

В Генштабе Украины заявили, что нашли возможности «для поочередной отправки бригад на отдых» за счет тыловых подразделений. Накануне Рада приняла законопроект о мобилизации, откуда убрали положение об увольнении с военной службы

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Военное руководство Украины нашло возможность для поочередной ротации бригад, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года, говорится в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ.

В сообщении говорится, что, несмотря на продолжающиеся бои на многих направлениях фронта, «найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых». Решение приняли после пересмотра численности подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. «Удалось высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — заявили в Генштабе.

В то же время, сообщил Генштаб, на Украине принимают меры «с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте».

11 апреля Верховная рада во втором, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Еще до голосования из документа убрали положение о ротации и демобилизации после максимального срока службы в три года. По данным «Украинской правды», с такой инициативой выступил главком ВСУ Александр Сырский. В письме к министру обороны Рустему Умерову он подчеркивал, что эти вопросы нужно рассмотреть более детально, отдельным законопроектом.

В Минобороны позднее заявили, что положение об увольнении с военной службы убрали из законопроекта по просьбе Генштаба.

Из законопроекта изъяли также две другие нормы, которые вызвали широкий общественный резонанс, — об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, через который будут рассылать повестки, и о блокировке счетов уклонистов.