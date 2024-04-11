Минобороны: положение о демобилизации из проекта убрали по просьбе Генштаба ВСУ

На Украине объяснили, зачем убрали пункт о демобилизации из законопроекта

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Положение об увольнении с военной службы убрали из законопроекта о мобилизации по просьбе Генштаба ВСУ, заявил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

«Были пожелания от Генштаба, понимающего оперативную ситуацию и угрозы, стоящие перед государством», — приводит его слова УНИАН. Он добавил, что сейчас не время для «поспешных решений», отметив, что есть очень много «популистских мыслей».

Верховная рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении в начале февраля. Среди прочего он предусматривал положение о демобилизации военных после 36 месяцев службы.

В начале апреля комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны исключил из проекта пункты о ротации и демобилизации после максимального срока службы в три года.

«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что положение убрали по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского, который призвал рассмотреть пункт в отдельном законопроекте.

На Украине с начала военной операции действуют военное положение и всеобщая мобилизация, меры неоднократно продлевали, в предыдущий раз — до 13 мая.