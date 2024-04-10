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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины отказались включать в законодательство сроки демобилизации

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Военная операция на Украине
Положение о демобилизации после 3 лет службы убрали из украинского законопроекта о мобилизации. «Украинская правда» пишет, что это инициатива главкома ВСУ Сырского, который призвал рассмотреть это в отдельном законопроекте
Фото: Ivan Antypenko / Reuters
Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Положение о ротации и демобилизации после максимального срока службы в три года убрали из законопроекта об изменениях в мобилизации, такое решение принял комитет по национальной безопасности и обороне по представлению правительства, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).

По его словам, отказ от установления сроков демобилизации и ротации в этом законопроекте поддержали 13 членов комитета, пятеро воздержались. «Демобилизации через 36 месяцев службы не будет, даже по решению Ставки. <...> Рассмотрение законопроекта в Раде начинается уже завтра. Я в шоке», — написал нардеп в телеграм-канале.

«Украинская правда» пишет, что положение о сроках демобилизации убрали из проекта по инициативе главкома ВСУ Александра Сырского. Издание ссылается на источники в оборонном комитете и письмо Сырского к министру обороны Рустаму Умерову, в котором главком призывает «вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте». В письме это объясняется большим количеством поправок и тем, что законопроект требует детального изучения.

Депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Данил Гетманцев опубликовал окончательную версию законопроекта, который будут рассматривать с 10 апреля.

Согласно документу, консульские услуги мужчинам 18-60 лет будут предоставлять только при наличии военно-учетных документов, также их могут потребовать при выезде за границу. По требованию территориальных центров по комплектованию (ТЦК, аналог военкомата) уклонистов могут лишить права на управление транспортом.

В законопроекте прописаны также следующие нормы:

  • право на демобилизацию людей с инвалидностью;
  • демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
  • повторный медосмотр в течение 12 месяцев для признанных ограниченно годными; 
  • повторный медосмотр для определения пригодности к службе для тех, кто получил II или III степень инвалидности после 24 февраля 2022 года;
  • право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотеке для тех, кто заключил первый контракт на военную службу;
  • ежемесячное вознаграждение всем военнослужащим за особенности прохождения службы в размере 10 тыс. гривен;
  • ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. гривен тем, кто выполняет задачи по контрнаступлению или участвует в боях на подконтрольных России территориях;
  • регистрация в электронном кабинете призывника остается добровольной.

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Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении в начале февраля. Среди прочего он предусматривал положение о демобилизации военных после 36 месяцев службы.

Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины писала, что новая мобилизация позволит вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, которые сейчас участвуют в боевых действиях. По подсчетом FT, есть 11,1 млн украинцев-мужчин в возрасте 25–60 лет, а не мобилизованы примерно 3,7 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля подписал закон о демобилизации призванных на срочную службу осенью 2021 года. При этом срочники с 1 августа прошлого года имеют возможность добровольно мобилизоваться в армию. В то же время в апреле Зеленский снизил возраст призыва во время мобилизации с 27 до 25 лет.

На Украине с начала боев действует военное положение и всеобщая мобилизация, меры не раз продлевали, в последний раз - до 13 мая. Рада в прошлом году одобрила поправки, согласно которым призыв на срочную службу во время военного положения не проводится. В последний раз 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
мобилизация демобилизация ротация Верховная рада Украины законопроект военная служба Александр Сырский
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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