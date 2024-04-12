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Выборы президента США ,  
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Три штата пригрозили не допустить Байдена до выборов

ABC News: Алабама, Огайо и Вашингтон могут не включить имя Байдена в бюллетени
Сюжет
Выборы президента США
Власти Алабамы, Вашингтона и Огайо заявили, что могут не успеть внести имя президента США в бюллетени из-за слишком поздней даты его формального выдвижения в качестве кандадита Демпартии. Команда Байдена готовится судиться
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Власти штатов Алабама, Огайо и Вашингтон предупредили, что могут не внести имя президента США Джо Байдена в избирательные бюллетени, сообщает ABC News. Два из трех штатов контролируются республиканцами.

В распоряжение издания попало письмо из офиса госсекретаря Вашингтона главе Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисону, в котором указывалось, что демократы могут не успеть пройти все необходимые процедуры по внесению имени Байдена в бюллетени штата. Крайний срок для подачи документов в Вашингтоне — 20 августа, на следующий день после того, как в Чикаго начнется трехдневный партийный съезд Демпартии, где делегаты от 50 штатов должны официально выдвинуть Байдена в кандидаты на пост президента США.

Аналогичная ситуация сложилась в Огайо и Алабаме, где крайние сроки для подачи данных — 7 и 15 августа, соответственно. Причем власти Вашингтона, контролируемого демократами, предложили демократам компромисс, согласившись включить имя президента в бюллетени, если его команда направит предварительное подтверждение выдвижения Байдена в качестве кандидата от Демократической партии до 20 августа.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Однако власти Огайо и Алабамы пока подобную гибкость не проявили — опрошенные ABC News эксперты считают, что это продиктовано партийными интересами: у власти в обоих штатах находятся республиканцы. Как пишет издание, аналогичные проблемы из-за слишком поздних дат партийных съездов возникали и в предыдущие годы, но во всех случаях власти штатов шли навстречу — в том числе бывшему президенту Дональду Трампу. Политический аналитик Ричард Вингер отметил, что в последний раз кандидат от одной из ведущих партий отсутствовал в бюллетенях в 1964 году — тогда действующего президента Линдона Джонсона не допустили к выборам в Алабаме.

Впрочем, в предвыборном штабе Байдена уверены, что смогут добиться включения его имени в избирательные бюллетени Алабамы и Огайо. «Джо Байден будет участвовать в голосовании во всех 50 штатах», — заявили в его кампании. Команда действующего президента рассматривает сразу несколько опций: предоставление предварительного подтверждения выдвижения Байдена; перенос крайних сроков подачи документа путем голосования в заксобраниях штата; судебные разбирательства; и наконец, «виртуальное» голосование по выдвижению кандидатов в президенты и вице-президенты США до очного партийного съезда.

В Огайо пока рассматривают предложение юриста Байдена о предоставлении предварительного подтверждения выдвижения политика в качестве кандидата Демпартии, тогда как власти Алабамы публично отказались делать какие-либо исключения для действующего президента США.

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Джо Байден

Внутрипартийные выборы — праймериз и кокусы, в ходе которых жители всех штатов и островных территорий США выбирают кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий, продолжатся до начала июня. По итогам голосования будет определено число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на конвенциях, которые обе партии проведут летом: республиканцы — 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин), демократы — 19–22 августа в Чикаго (штат Иллинойс). Однако большинство оппонентов Дональда Трампа и Джо Байдена уже выбыли из гонки, а оба политика еще в середине набрали «магические числа» — свыше 50% партийных делегатов, необходимых им для выдвижения.

Ранее трудности с включением в бюллетени возникли у Дональда Трампа. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо постановил, что политик не имеет права избираться на должность президента и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате, поскольку он «участвовал в восстании», что запрещено 14-й поправкой к Конституции США. Под восстанием подразумевался штурм Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года. Аналогичные шаги пытались инициировать власти Мичигана и Миннесоты. Однако в начале марта 2024 года Верховный суд США встал на сторону Трампа и признал его отстранение от выборов незаконным.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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