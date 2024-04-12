Торговля «санкционкой» станет уголовным преступлением в ЕС

Совет ЕС вслед за Европарламентом одобрил решение о криминализации обхода санкций, нарушителям грозит тюрьма, компаниям — лишение лицензии. Еврокомиссия ранее отмечала, что это позволит конфисковать активы российских олигархов

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Нарушение и обход санкций включены в перечень уголовных преступлений во всех странах Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС.

Под запрет попали помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности и другие действия, например пособничество и подстрекательство к этим преступлениям.

Нарушителей санкций могут отправить в тюрьму и оштрафовать. Если обходить санкции помогала компания, ее работу могут приостановить и лишить лицензии на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу спустя 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. Странам — членам союза дадут год на включение ее положений в национальное законодательство. Совет ЕС напомнил, что государства несут ответственность за соблюдение директив, поэтому за уклонение от выполнения может грозить уголовное наказание или другие меры.

Законопроект касается не только санкций против России, но и любых ограничений, введенных ЕС, включая заморозку активов, эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и т.д. Две недели назад о криминализации обхода санкций одобрил Европарламент; там отмечали, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением».

Криминализация обхода санкций позволит конфисковать активы российских олигархов и компаний в ЕС на основании уголовных обвинений, говорил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.