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Война санкций ,  
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Торговля «санкционкой» станет уголовным преступлением в ЕС

Совет ЕС одобрил криминализацию нарушения санкций
Сюжет
Война санкций
Совет ЕС вслед за Европарламентом одобрил решение о криминализации обхода санкций, нарушителям грозит тюрьма, компаниям — лишение лицензии. Еврокомиссия ранее отмечала, что это позволит конфисковать активы российских олигархов
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Нарушение и обход санкций включены в перечень уголовных преступлений во всех странах Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС.

Под запрет попали помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности и другие действия, например пособничество и подстрекательство к этим преступлениям.

Нарушителей санкций могут отправить в тюрьму и оштрафовать. Если обходить санкции помогала компания, ее работу могут приостановить и лишить лицензии на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу спустя 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. Странам — членам союза дадут год на включение ее положений в национальное законодательство. Совет ЕС напомнил, что государства несут ответственность за соблюдение директив, поэтому за уклонение от выполнения может грозить уголовное наказание или другие меры.

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Законопроект касается не только санкций против России, но и любых ограничений, введенных ЕС, включая заморозку активов, эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и т.д. Две недели назад о криминализации обхода санкций одобрил Европарламент; там отмечали, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением».

Криминализация обхода санкций позволит конфисковать активы российских олигархов и компаний в ЕС на основании уголовных обвинений, говорил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Европарламент санкции ЕС обход санкций Совет ЕС
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