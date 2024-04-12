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Военная операция на Украине ,  
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Британия передала Киеву свои тральщики для обучения украинского экипажа

Британия передала Киеву два минных тральщика для обучения украинского экипажа
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывшие британские минные тральщики Grimsby и Shoreham прибыли в Портсмут, где и будут базироваться. Они будут называться «Чернигов» и «Черкассы», украинский экипаж обучат поиску мин
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Бывшие британские минные тральщики Grimsby и Shoreham, переданные Украине, прибыли в английский Портсмут для обучения украинского экипажа, пишет Portsmouth News.

Корабли типа Sandown будут называться «Чернигов» и «Черкассы». Они были выведены из состава Королевского военно-морского флота Великобритании, где прослужили более 20 лет. Тральщики прибыли в Портсмут из Шотландии.

Тральщики — искатели мин типа Sandown — это противоминные корабли, предназначенные для разминирования береговой линии и обеспечения безопасного прохода более крупных судов. Имеют водоизмещение 600 т, длину — 52,5 м, ширину — 10,5 м. Дальность плавания этих тральщиков — 2,5 тыс. миль (4,6 тыс. км).

Первый тральщик Sandown был спущен на воду в 1988 году, а спустя год — введен в строй.

Они будут базироваться в Портсмуте, украинский экипаж пройдет подготовку по поиску мин в Черном море.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В британском Минобороны пояснили, что корабли не смогут войти в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё.

В соответствии со ст. 19 Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, торговые суда имеют право свободно и без оплаты проходить через оба пролива, контролируемых Турцией. Для военных судов государств с выходом к Черному морю и тех, у кого его нет, действуют разные режимы. Первые могут проводить через Босфор и Дарданеллы корабли любого класса, для вторых действуют ограничения по классу и тоннажу.

В военное время у Турции есть дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. Анкара может запретить какой-либо стране использовать проливы, если сочтет это угрозой для региональной или своей собственной безопасности. В марте 2022 года Турция закрыла проливы в Черном море для всех военных кораблей.

Передача тральщиков Киеву и обучение украинского экипажа «окажут долгосрочное влияние на способность Украины защищать свои воды», отметил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Корабли принимали участие в учениях Joint Warrior 23 и Sea Breeze 23, пишет Portsmouth News.

О том, что Британия передаст Украине два минных тральщика типа Sandown, Минобороны объявило в декабре прошлого года. Лондон рассчитывал, что благодаря этому Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море. Киев закупит корабли через UK Export Finance — экспортно-кредитное агентство Великобритании, уточнили тогда в ведомстве.

В январе этого года стало известно, что ВМС Украины также заинтересовано в получении британских фрегатов Westminster и Argyll. Их выведут из эксплуатации из-за нехватки моряков, корабли спишут или продадут союзникам.

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Теги
Елена Чернышова
Великобритания минные тральщики Украина
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