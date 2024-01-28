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Военная операция на Украине ,  
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ВМС Украины пожелали получить списанные корабли Британии

Глава ВМС Украины: Киев будет рад получить списанные Британией корабли
Сюжет
Военная операция на Украине
Два британских фрегата выведут из эксплуатации из-за нехватки моряков, корабли спишут или продадут союзникам. ВМС Украины заинтересовалось получением фрегатов. Российская сторона против поставок вооружений Киеву
HMS Argyll
HMS Argyll (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

ВМС Украины заинтересовано в получении британских фрегатов Westminster и Argyll, потому что «без кораблей нет флота», заявил Sky News командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

«Если будет принято решение по возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам, мы будем очень рады», — добавил он.

О том, что британские ВМС готовятся вывести из эксплуатации два фрегата, сообщила The Telegraph в начале января. Причиной стала нехватка моряков, министерство обороны приняло решение укомплектовать более современные фрегаты по мере их поступления на вооружение за счет старых кораблей.

По сведениям издания, моряки покинут корабль в 2024 году, однако новые корабли еще не поступят на вооружение: фрегат Glasgow ожидается не раньше 2028 года, а фрегат Cardiff — только к концу 2020-х. Это сократит количество британских фрегатов до девяти, пока не поступят новые корабли. Минобороны Великобритании заказало еще шесть кораблей этой серии, но они начнут поступать в ВМС не раньше 2030-х годов.

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HMS Diamond

Westminster в 2017 был отремонтирован, в скором времени его ждет еще один ремонт стоимостью 100 млн фунтов стерлингов. Примерно в то же время на Argyll завершили многомиллионный ремонт. Как пишет издание, после вывода из эксплуатации корабли будут либо списаны, либо проданы союзнику.

Решение встретило неодобрение у некоторых бывших командующих флотом. «Мы лишаемся боеспособных кораблей — и это все очень хорошо, если в ближайшие несколько лет не будет войны», — сказал бывший главком британских ВМС адмирал Алан Уэст. «Во время войны в Персидском заливе Королевский флот имел 51 фрегат и эсминец. Скоро это число упадет до 16. Однако наш мир опаснее, чем когда-либо с 1945 года», — сказал бывший председатель спецкомитета по обороне Тобиас Эллвуд.

В военно-морских силах королевства служат 29 тыс. моряков. По последним данным, этот род войск показал в прошлом году худшие результаты по сравнению с сухопутными войсками и авиацией по набору новобранцев. Набор на флот и королевскую морскую пехоту упал на 22,1% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в армию были зачислены на 15% служащих меньше, в авиации — на 17%. Правительство планирует сократить численность вооруженных сил, но показатели все еще ниже целевых.

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Российские власти критикуют передачу вооружений армии Украины и требуют прекратить этот процесс. Как заявляла Москва, это не помешает ей добиться целей, но затянет конфликт.

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