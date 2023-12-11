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Военная операция на Украине ,  
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Лондон передаст Украине два минных тральщика типа Sandown

Минобороны Британии: Лондон передаст Украине два минных тральщика типа Sandown
Сюжет
Военная операция на Украине

Великобритания передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море, говорится в заявлении Минобороны страны.

«Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в вооруженные силы Украины с целью укрепления [ее] способности <...> действовать на море», — сказано в заявлении. В частности, Лондон рассчитывает, что благодаря передаче тральщиков Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море.

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Фото:Vio Namer / Reuters

Украина закупит суда через UK Export Finance — экспортно-кредитное агентства Великобритании, уточнили в Минобороны.

Тральщики-искатели мин типа Sandown — это противоминные корабли, предназначенные для разминирования береговой линии и обеспечения безопасного прохода более крупным судам. Имеют водоизмещение 600 т, длину — 52,5 м, ширину — 10,5 м. дальность плавания этих тральщиков — 2,5 тыс. миль (4,6 тыс. км).

Первый тральщик Sandown был спущен на воду в 1988 году, а спустя год — введен в строй.

Также Великобритания вместе с Норвегией сформируют новую морскую коалицию, которая будет поставлять Киеву корабли и транспортные средства с целью укрепить способность Украины действовать на море. Страны-участницы коалиции также займутся оказанием Киеву долгосрочной поддержки, такой, как обучение военнослужащих для укрепления безопасности на Черном море.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит исход спецоперации и лишь затянет конфликт.

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Теги
Великобритания Украина минные тральщики
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