Лавров исключил отказ Турции от конвенции Монтрё

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Турция обещала строго следовать конвенции Монтрё о запрете на проход военных кораблей в Черном море, так что у США вряд ли получится ее переубедить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН по Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Журналист задал Лаврову вопрос, идет ли речь об отмене конвенции Монтрё, после того, как Пентагон предложил Турции совместную работу по разрешению конфликта в Черном море.

«Турецкие коллеги нам многократно говорили, что как хранители наследия конвенции Монтрё они будут строго руководствоваться ее положениями. Я понимаю, что глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на работу. Наверное, поэтому они сейчас так активизировались. Не думаю, что это у них получится», — ответил глава российского МИДа.

В соответствии со ст. 19 Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, торговые суда имеют право свободно и без оплаты проходить через оба пролива, контролируемых Турцией. Для военных судов государств с выходом к Черному морю и тех, у кого его нет, действуют разные режимы. Первые могут проводить через Босфор и Дарданеллы корабли любого класса, для вторых действуют ограничения по классу и тоннажу. В военное время у Турции есть дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. Анкара может запретить какой-либо стране использовать проливы, если сочтет это угрозой для региональной или своей собственной безопасности. В марте 2022 года Турция закрыла проливы в Черном море для всех военных кораблей.

В январе 2024 года помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила о желании Вашингтона работать с Турцией для решения конфликта на Украине. «Мы хотим работать с прибрежными странами Черного моря, включая Турцию, над условиями, при которых мы сможем отойти от состояния... состояния конфликта, в котором Турция решила... и как своего рода хранитель конвенции Монтрё сослалась на это положение конвенции Монтрё», — сказала Валландер на брифинге.

Она объяснила, что необходимо полностью открыть Черное море для коммерческого судоходства. «Все, что нам нужно сделать, это помочь украинцам продолжать защищаться от нападений России, чтобы создать благоприятную среду, в которой мы сможем эффективно полностью открыть Черное море для коммерческого судоходства», — добавила помощник главы Минобороны США.