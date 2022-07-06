Ирина Винер подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер Ирина Винер-Усманова подтвердила факт развода с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом она сообщила «Матч ТВ».
«Мы развелись в ЗАГСе», — сказала Винер-Усманова.
Разводы оформляются в ЗАГСах в случае, если если оба супруга согласны с процедурой, не имеют неурегулированных имущественных претензий друг к другу и у них нет несовершеннолетних детей. Таким образом, из слов Винер следует, что развод был оформлен по обоюдному согласию.
Усманов подал на развод с Винер 4 мая после 30 лет брака, карточка дела была в архиве судебного участка мирового судьи № 205. 19 мая представители сторон провели беседу, после чего супругам, согласно действующему законодательству, дали дополнительное время на принятие окончательного решения.
6 июля госагентства сообщили, что Усманов отозвал иск о разводе, а суд прекратил производство по делу. Представитель Усманова отказался от комментариев.
Весной 2022 года Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен заявил о несправедливости включения в санкционные списки, что, по его словам, было сделано на основании «сфабрикованных и голословных обвинения», которые задели его «честь, достоинство и бизнес-репутацию».
В мае он решил обжаловать включение в санкционный список Евросоюза в Европейском суде общей юрисдикции.
Из-за ограничений бизнесмен приостановил свои полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE).
Усманов — основатель и основной акционер группы USM, среди активов которой «Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон», совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и «Аккерманн цемент». Forbes оценивает его состояние в $15,4 млрд. По итогам 2021 года Усманов занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания.
Винер — легендарный тренер по художественной гимнастике. Она воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок, среди которых Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. С 2008 года Винер занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. До того момента она была вице‑президентом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).
Усманов и Винер поженились в 1992 году.