Ирина Винер подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым

Предприниматель подал в суд иск о разводе в начале мая. Однако 6 июля стало ясно, что Усманов отозвал иск. По словам Винер, брак был расторгнут не в суде, а в ЗАГСе

Ирина Винер-Усманова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер Ирина Винер-Усманова подтвердила факт развода с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

«Мы развелись в ЗАГСе», — сказала Винер-Усманова.

Разводы оформляются в ЗАГСах в случае, если если оба супруга согласны с процедурой, не имеют неурегулированных имущественных претензий друг к другу и у них нет несовершеннолетних детей. Таким образом, из слов Винер следует, что развод был оформлен по обоюдному согласию.

Усманов подал на развод с Винер 4 мая после 30 лет брака, карточка дела была в архиве судебного участка мирового судьи № 205. 19 мая представители сторон провели беседу, после чего супругам, согласно действующему законодательству, дали дополнительное время на принятие окончательного решения.

6 июля госагентства сообщили, что Усманов отозвал иск о разводе, а суд прекратил производство по делу. Представитель Усманова отказался от комментариев.

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Весной 2022 года Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен заявил о несправедливости включения в санкционные списки, что, по его словам, было сделано на основании «сфабрикованных и голословных обвинения», которые задели его «честь, достоинство и бизнес-репутацию».

В мае он решил обжаловать включение в санкционный список Евросоюза в Европейском суде общей юрисдикции.

Из-за ограничений бизнесмен приостановил свои полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE).

Усманов — основатель и основной акционер группы USM, среди активов которой «Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон», совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и «Аккерманн цемент». Forbes оценивает его состояние в $15,4 млрд. По итогам 2021 года Усманов занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания.

Винер — легендарный тренер по художественной гимнастике. Она воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок, среди которых Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. С 2008 года Винер занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. До того момента она была вице‑президентом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

Усманов и Винер поженились в 1992 году.