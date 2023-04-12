Нидерланды собрались расторгнуть контракты на импорт СПГ из России

Министр энергетики Нидерландов заявил, что правительство пытается убедить компании расторгнуть действующие контракты на импорт СПГ из России. По подсчетам Bloomberg, импорт российского СПГ в королевство составляет 15% всего объема

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Правительство Нидерландов работает над расторжением действующих контрактов на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил министр энергетики страны Роб Джеттен.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российской ископаемой энергии, и мы добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — отметилл он.

Сейчас правительство ведет переговоры с компаниями, заключившими контракты на импорт российского СПГ, чтобы «поэтапно отказаться от ранее заключенных сделок».

Bloomberg пишет, что дело касается как спотовых, так и долгосрочных контрактов. Поскольку Нидерланды являются транзитной страной для поставок газа, «это решение может иметь широкое европейское влияние», отмечает агентство. По данным Bloomberg, сейчас импорт российского СПГ в королевство составляет около 15% от общего получаемого им объема в 24 млрд куб. м.

В начале февраля Reuters со ссылкой на данные Refinitiv сообщило, что в прошлом году Россия поставила в Европу около 17 млн т СПГ, что на 20% больше, чем в позапрошлом. Так, отмечало агентство, Москва частично компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа. По дынным Reuters, основную часть поставок обеспечил крупнейший в России производитель СПГ НОВАТЭК — 20,8 млн т с проекта «Ямал СПГ» в Арктике и 700 тыс. т с проекта «Криогаз-Высоцк» на Балтийском море. Проект «Газпрома» «Сахалин-2» в 2022 году увеличил экспорт СПГ на 11%, до 11,2 млн т.

«Коммерсантъ» в начале января сообщил, что на фоне снижения объема российского экспорта трубопроводного газа в ЕС доля СПГ в российских поставках заметно выросла и составила более 25% от суммарных поставок газа и СПГ вместо 7% годом ранее. По данным газеты, Россия по итогам года заняла третье место по поставкам СПГ в Европу, уступив США и Катару.

Вице-премьер Александр Новак в середине января сообщил, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли по итогам прошлого года выросли более чем на четверть, или на 2,5 трлн руб. Экспорт сжиженного природного газа в 2022 году вырос на 8% (до 46 млрд куб. м в год), а объемы экспорта по газопроводам снизились на 30%.