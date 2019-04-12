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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,4%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Доходы власти ,  
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Доход вице-мэра Москвы Ликсутова упал в 11 раз
За прошлый год доход главы столичного Дептранса Максима Ликсутова снизился на 200 млн руб. Самым богатым из представителей мэрии оказался руководитель департамента международных связей Сергей Черемин с 81 млн руб. дохода
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Рейтинг представителей московской мэрии с наибольшим доходом возглавил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, следует из опубликованного столичными властями документа.

Черемин задекларировал 81,3 млн руб. дохода — на 5 млн больше, чем в прошлом году. Чиновник также владеет таунхаусом (413 кв. м.) и квартирой (175 кв. м.), в пользовании у его несовершеннолетнего ребенка — квартира в России и жилой дом в Израиле. В автопарке Черемина — два «Мерседеса» и Lexus LX 570. В прошлые годы, за исключением 2017, он декларировал самый высокий доход в мэрии.

Доход Черемина в четыре раза превышает заработок предыдущего лидера рейтинга руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. В 2018 году он заработал 19,9 млн руб. Это в 11 раз меньше, чем чиновник задекларировал в 2017 году (219,6 млн руб.). Вице-мэру принадлежат три земельных участка, жилой дом и два нежилых помещения. В пользовании у несовершеннолетних детей Ликсутова — еще две квартиры. Из его декларации в 2018 году исчезли два автомобиля и один из трех мотоциклов. Сейчас Ликсутов владеет Harley-Davidson
V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

Фотогалерея 
Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

На третьем месте по уровню доходов — глава департамента культуры Александр Кибовский с 11,5 млн руб. заработка. Его супруга — бывшая замдиректора Парка Горького Екатерина Кибовская — задекларировала 2,4 млн руб. дохода. Семья владеет дачным участком, жилым домом и шестью квартирами. У Кибовских один автомобиль — Audi Q5.

Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая ранее руководила аппаратом мэра, задекларировала доход в 8,2 млн руб. Доход ее несовершеннолетнего ребенка составил 729 тыс руб. Чиновница, которую называют «правой рукой» Сергея Собянина, владеет одной квартирой. В пользовании у нее дачный дом и еще одна квартира.

Заменившая Ракову на посту главы аппарата вице-мэр Наталья Сергунина заявила 7,2 млн руб. годового заработка. Она владеет земельным участком и квартирой. Ни Ракова, ни Сергунина не владеют транспортными средствами.

Доход заммэра по вопросам градостроительства Марата Хуснуллина составил 8,8 млн руб. — на 2 млн больше, чем годом ранее. Он — владелец двух земельных участков и двух жилых домов. На его несовершеннолетнего ребенка также оформлена квартира площадью 186,7 кв. м. В прошлом году вице-мэр развелся, поэтому информации о доходах его супруги в декларации нет.

На 700 тыс руб. меньше Хуснуллина заработал вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков. Он за декларировал доход 8,1 млн руб., а его супруга — 13,9 млн. Ей принадлежат автомобиль Daimler-Benz и снегоход Yamaxa VT 700. Кроме того, семья владеет двумя дачными участками, дачным домом, квартирой, машино-местом и дачными постройками.

​Декларация столичного мэра Сергея Собянина на момент выхода публикации была не опубликована. В 2017 году он задекларировал 6,53 млн руб. Тогда в собственности у мэра находился гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира в 308 кв. м.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: мэрия Москвы, Максим Ликсутов, декларации, Москва, Декларации 2018
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