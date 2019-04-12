Доход вице-мэра Москвы Ликсутова упал в 11 раз

За прошлый год доход главы столичного Дептранса Максима Ликсутова снизился на 200 млн руб. Самым богатым из представителей мэрии оказался руководитель департамента международных связей Сергей Черемин с 81 млн руб. дохода

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Рейтинг представителей московской мэрии с наибольшим доходом возглавил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, следует из опубликованного столичными властями документа.

Черемин задекларировал 81,3 млн руб. дохода — на 5 млн больше, чем в прошлом году. Чиновник также владеет таунхаусом (413 кв. м.) и квартирой (175 кв. м.), в пользовании у его несовершеннолетнего ребенка — квартира в России и жилой дом в Израиле. В автопарке Черемина — два «Мерседеса» и Lexus LX 570. В прошлые годы, за исключением 2017, он декларировал самый высокий доход в мэрии.

Доход Черемина в четыре раза превышает заработок предыдущего лидера рейтинга руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. В 2018 году он заработал 19,9 млн руб. Это в 11 раз меньше, чем чиновник задекларировал в 2017 году (219,6 млн руб.). Вице-мэру принадлежат три земельных участка, жилой дом и два нежилых помещения. В пользовании у несовершеннолетних детей Ликсутова — еще две квартиры. Из его декларации в 2018 году исчезли два автомобиля и один из трех мотоциклов. Сейчас Ликсутов владеет Harley-Davidson

V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

На третьем месте по уровню доходов — глава департамента культуры Александр Кибовский с 11,5 млн руб. заработка. Его супруга — бывшая замдиректора Парка Горького Екатерина Кибовская — задекларировала 2,4 млн руб. дохода. Семья владеет дачным участком, жилым домом и шестью квартирами. У Кибовских один автомобиль — Audi Q5.