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Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова
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Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова
Политика, 13:37
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Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова
Вице-мэр Леонид Печатников не будет работать в новом составе правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Печатников давно хотел уйти с «чиновничьей работы», его место заняла Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Денис Гришкин / РИА Новости)

В новом составе правительства Москвы не будет Леонида Печатникова, который занимал должность вице-мэра по социальным вопросам. Как сообщается в блоге Сергея Собянина, Печатников переходит на другую работу.

«Человек он практический, замечательный доктор и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в правительстве Москвы», — написал Собянин. Он поблагодарил Печатникова и выразил надежду, что тот останется советником мэра.

На место Печатникова назначена бывший руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова. В свою очередь, аппарат в обновленном правительстве возглавила Наталья Сергунина, которая была вице-мэром по экономической политике. Заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов. «Молодой современный способный человек, ранее работал руководителем департамента», — охарактеризовал его Собянин.

Четыре заместителя мэра сохранили свои посты и направления деятельности: по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, по информационной политике Александр Горбенко, по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Собянин заявил о принципиальной разнице между своими победами на выборах
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На состоявшихся 9 сентября выборах мэра Москвы Сергей Собянин победил, набрав более 70%. Его инаугурация состоялась в понедельник, 17 сентября. Он принес присягу и официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония прошла в концертном зале «Зарядье», расположенном в одноименном парке в центре Москвы, ее посетил президент Владимир Путин.

Указ об отставке столичного правительства Собянин подписал сразу же после вступления в должность. Все члены московского правительства до формирования нового состава продолжали исполнять свои полномочия. Кроме них от должностей были освобождены также префекты и руководители органов исполнительной власти и пресс-секретарь мэра.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сергей Собянин , Выборы , Москва
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