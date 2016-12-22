Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,30 61,01 EUR Нал. 76,96 75,09 USD Бирж. 62,03 +0,04 EUR Бирж. 76,52 +0,10 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8113,10 +409,08 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,45 +0,35% DJIA 24337,31 -0,60% Nasdaq 7105,18 -0,49% FTSE 7264,56 +0,09%
Доходы вице-мэра Москвы Ликсутова выросли за год в 32 раза
Лента новостей
Баста выплатил Децлу 350 тыс. руб. за оскорбления в соцсетях 21:42, Общество Супруга Игоря Шувалова стала самой богатой женой в правительстве 21:37, Экономика Порошенко обратился к Путину на ты из-за миротворцев в Донбассе 21:30, Политика Вологодский губернатор объявил траур по погибшим в ДТП с грузовиком 21:15, Общество Спор на новом уровне: чего ждать Москве от доклада ОЗХО о «деле Скрипаля» 21:11, Политика Блокировке быть: как будет организован запрет Telegram в России 21:09, Технологии и медиа Американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в Средиземное море 21:09, Политика СМИ анонсировали увольнение тренера «Барселоны» из-за проигрыша «Роме» 20:56, Спорт В Думе сменился самый богатый депутат 20:51, Политика Песков установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram 20:49, Технологии и медиа Кто из российских депутатов заработал больше всего в 2017 году 20:42, Фотогалерея  Великобритания назвала гротеском слова о постановке химатаки в Сирии 20:30, Политика Доходы Сулеймана Керимова выросли в 230 раз 20:30, Бизнес В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram 20:21, Политика Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала Навка 20:14, Политика Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии 19:57, Политика Кто из российских министров заработал больше всего в 2017 году 19:48, Фотогалерея  СМИ узнали дату начала блокировки Telegram 19:39, Технологии и медиа Кремль объяснил увеличение дохода Путина в 2017 году почти на 10 млн руб. 19:35, Политика Актер Уилл Феррелл попал в больницу после аварии 19:23, Общество UC Rusal отказалась от борьбы за контроль в «Норникеле» 19:22, Бизнес Британия обвинила Россию в производстве «Новичка» в течение «десяти лет» 19:17, Политика Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США 19:09, Экономика Путин призвал соблюдать права уволенных работников 19:07, Общество В Греции освободили русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:06, Общество Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области 19:05, Общество Порошенко пообещал закончить АТО в Донбассе до конца месяца 19:05, Политика Хлопонин заработал почти в два раза больше остальных членов правительства 18:58, Экономика
Доходы вице-мэра Москвы Ликсутова выросли за год в 32 раза
Доходы власти, 22:03
0
Доходы вице-мэра Москвы Ликсутова выросли за год в 32 раза
Вице-мэры столицы Хуснуллин и Бирюков заработали примерно по 6,5 млн руб. Самая богатая супруга в мэрии — у главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, она заработала в 2017 году 101 млн руб.
Максим Ликустов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Правительство Москвы опубликовало декларации о доходах заместителей мэра и министров. Больше всего в 2017 году заработал вице-мэр, глава департамента транспорта Максим Ликсутов — 219,6 млн руб.

В 2016 году доход Ликсутова составил 6,8 млн руб. Из декларации чиновника исчезла квартира площадью 178,6 кв.м, автомобиль Mercedes-Benz, три мототранспортных средства и два машино-места. В собственности у главы департамента транспорта по-прежнему находятся три земельных участка, жилой дом площадью более 2 тыс. кв. м, два нежилых помещения. А также автомобили Lexus и Mercedes-Benz, а также три мототранспортных средства. В декларации указаны два несовершеннолетних ребенка Ликсутова, в пользовании у которых — квартира площадью 106,8 кв.м

Сразу после Ликсутова по величине годового дохода идет глава департамента внешнеэкономических связей Москвы Сергей Черемин, в прошлые годы он зарабатывал больше всех в столичном правительстве. В 2017 году доход Черемина составил 76,7 млн руб. Чиновнику принадлежит шесть земельных участков, таунхаус, дача и две квартиры — площадью 175,8 кв. м и 74,1 кв. м. В собственности у него также два автомобиля Mercedes и один Lexus. Еще одна квартира площадью 133 кв.м и жилой дом площадью 425,8 кв.м находятся в пользовании у несовершеннолетнего ребенка чиновника.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин в 2017 году заработал 6,5 млн руб. (на 141 тыс. руб. больше, чем в 2016-м), супруга чиновника — 4,3 млн руб. (на 394 тыс. руб. меньше, чем в позапрошлом году). Состав недвижимости и автопарка семьи не изменился. В собственности у Хуснуллина — два жилых дома, два земельных участка и доля в квартире. Жене вице-мэра принадлежит земельный участок, доля в квартире и автомобиль Mercedes-Benz, ребенку — квартира площадью 186,7 кв.м. Квартира такой же площади указана «в пользовании» у Хуснуллина и супруги чиновника. Личного автомобиля у главы стройкомплекса, судя по декларации, нет.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в 2017 году заработал 6,4 млн руб. — на 387 тыс. меньше, чем в 2016-м. Как и год назад, чиновник задекларировал земельный участок, дачный дом с постройками, долю в квартире и машино-место. Супруга Бирюкова в прошлом году заработала 13,9 млн руб., ей принадлежит доля в квартире, земельный участок, автомобиль Daimler-Benz и снегоход.

​Заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников за прошлый год заработал 6,8 млн руб. — на 130 тыс. руб. меньше, чем за 2016-й. Из собственности чиновник задекларировал машино-место, в пользовании у него — квартира площадью 50 кв.м.

Доход главы аппарата правительства Анастасии Раковой за год увеличился с 6,3 млн руб. до 6,8 млн руб. Согласно декларации, она пользуется квартирой площадью 75,9 кв.м, которая принадлежит одному из двух несовершеннолетних детей. Также в пользовании у чиновницы — дачный дом. При этом доход несовершеннолетнего ребенка Раковой за год увеличился в четыре раза — с 180 тыс. руб. до 720 тыс. руб.

Самая богатая супруга — у главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова. За год она заработала 101,9 млн руб., сам Черников — 13,6 млн руб. Жене чиновника принадлежат шесть земельных участков (один из них — в долевой собственности), три дома, автомобиль Nissan Murano, фургон и прицеп. В собственности у Черникова — еще три земельных участка, два дома, квартира и два машино-места. А также мотовездеход, гидроцикл и прицеп. В декларации сказано, что источники дохода жены чиновника — продажа имущества и накопления за предыдущие годы.

Декларация столичного мэра Сергея Собянина на момент выхода публикации была не опубликована. В 2016 году доход Собянина составил 6,456 млн. руб.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: мэрия , декларации , Максим Ликсутов , Марат Хуснуллин , Петр Бирюков , Москва , чиновники ...
Главное
Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии Политика
Материалы по теме
В Думе сменился самый богатый депутат Политика
Доходы Сулеймана Керимова выросли в 230 раз Бизнес
Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала Навка Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.