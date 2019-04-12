Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому

Перепалка кандидатов в президенты на канале «1+1» унижает достоинство страны и статус ее президента, считает Тимошенко. Телеканал уже пригрозил Порошенко судом, заявив, что тот использовал свою должность и занял все эфирное время

Юлия Тимошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение после программы на телеканале «1+1», во время которой участники второго тура президентских выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский вступили в спор в прямом эфире.

«Меня трудно заподозрить в симпатиях к кому-то из двух кандидатов, но это именно тот случай, когда я должна высказаться», — ​написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По словам лидера «Батькивщины», как бы ни разворачивалась политическая борьба, есть черта, которую нельзя переступать. «Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение государства Украина. Думаю, что, как я, миллионы украинцев видеть такое не хотели», — заявила она, предложив всем «оставаться людьми» и «не становиться участниками чужого шоу».

В преддверии второго тура выборов президента страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили по поводу даты возможных дебатов в прямом эфире телеканала «1+1». Порошенко находился в студии телеканала, тогда как с Зеленским связались по телефону.