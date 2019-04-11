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Выборы на Украине ,  
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Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
Владимир Зеленский лидирует в соцопросах на Украине перед вторым туром выборов: отдать голоса за него готовы 61% избирателей, заявивших о решении прийти на участки 21 апреля. Петра Порошенко намерены поддержать 24% респондентов
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: РИА Новости)

Специалисты социологической группы «Рейтинг» провели исследование электоральных настроений на Украине. Опрос показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский перед вторым туром опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Согласно данным «Рейтинга» проголосовать за Зеленского готовы 61% избирателей, Порошенко хотят поддержать 24%. Еще из 15% тех, кто намерен прийти на избирательные участки 21 апреля, не определились, кого из кандидатов готовы поддерживать. ​

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При этом социологи выяснили, что Зеленский опережает Порошенко во всех возрастных категориях. Он также лидирует на востоке, юге и в центре страны. На западе рейтинги кандидатов почти равны.

В то, что Зеленский станет следующим президентом, верят 61% респондентов, в победе Порошенко не сомневаются 17% опрошенных. Четверть из тех, кто намерен проголосовать за действующего президента, не верят в его победу, подсчитали социологи.

Шанс на дебатах

Перед вторым туром выборов кандидаты в президенты Украины могут еще встретиться лицом к лицу во время дебатов.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, участие в дебатах сейчас рискованно и для Порошенко, и для Зеленского.

У Порошенко есть ресурс, чтобы собрать на стадионе множество сторонников, которые могут оскорблять Зеленского и мешать ему говорить, в то время как у Зеленского почти нет политического опыта.

Однако специфика публичных дебатов в том, что это демонстрация находчивости, а тут Зеленский не уступает действующему президенту, к тому же он может заготовить серию ответов. Таким образом, ход дебатов и результаты будут зависеть от антуража, и пока ​все очень неопределенно, считает Погребинский.

Кроме того, по формальным признакам Зеленский может еще отказаться от участия в дискуссии с Порошенко, так как действующий президент не выполнил всех требований, которые Зеленский к нему выдвинул.

В частности, соглашаясь на дебаты, Зеленский говорил, что Порошенко должен публично признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном».

Среди сторонников обоих кандидатов растет доля протестного голосования, указывают социологи «Рейтинга». Три четверти избирателей (75%), которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют лично за него. При этом 22% из его сторонников признались, что голосуют скорее против Зеленского (в феврале таких было 12%).

В то же время 57% избирателей, которые готовы поддержать Зеленского, голосуют скорее за него лично. О том, что таким образом выражают протест против Порошенко, сообщили 41% (в феврале 33%).

Зеленский лидировал в соцопросах и накануне первого тура выборов (по данным «Рейтинга», тогда его поддерживала четверть избирателей).

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля. Для победы в нем кандидату достаточно будет простого большинства голосов.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, опрос
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