Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

Шанс на дебатах
Перед вторым туром выборов кандидаты в президенты Украины могут еще встретиться лицом к лицу во время дебатов.
По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, участие в дебатах сейчас рискованно и для Порошенко, и для Зеленского.
У Порошенко есть ресурс, чтобы собрать на стадионе множество сторонников, которые могут оскорблять Зеленского и мешать ему говорить, в то время как у Зеленского почти нет политического опыта.
Однако специфика публичных дебатов в том, что это демонстрация находчивости, а тут Зеленский не уступает действующему президенту, к тому же он может заготовить серию ответов. Таким образом, ход дебатов и результаты будут зависеть от антуража, и пока все очень неопределенно, считает Погребинский.
Кроме того, по формальным признакам Зеленский может еще отказаться от участия в дискуссии с Порошенко, так как действующий президент не выполнил всех требований, которые Зеленский к нему выдвинул.
В частности, соглашаясь на дебаты, Зеленский говорил, что Порошенко должен публично признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном».
Среди сторонников обоих кандидатов растет доля протестного голосования, указывают социологи «Рейтинга». Три четверти избирателей (75%), которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют лично за него. При этом 22% из его сторонников признались, что голосуют скорее против Зеленского (в феврале таких было 12%).
В то же время 57% избирателей, которые готовы поддержать Зеленского, голосуют скорее за него лично. О том, что таким образом выражают протест против Порошенко, сообщили 41% (в феврале 33%).
Зеленский лидировал в соцопросах и накануне первого тура выборов (по данным «Рейтинга», тогда его поддерживала четверть избирателей).
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля. Для победы в нем кандидату достаточно будет простого большинства голосов.