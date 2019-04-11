Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

Владимир Зеленский лидирует в соцопросах на Украине перед вторым туром выборов: отдать голоса за него готовы 61% избирателей, заявивших о решении прийти на участки 21 апреля. Петра Порошенко намерены поддержать 24% респондентов

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: РИА Новости)

Специалисты социологической группы «Рейтинг» провели исследование электоральных настроений на Украине. Опрос показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский перед вторым туром опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Согласно данным «Рейтинга» проголосовать за Зеленского готовы 61% избирателей, Порошенко хотят поддержать 24%. Еще из 15% тех, кто намерен прийти на избирательные участки 21 апреля, не определились, кого из кандидатов готовы поддерживать. ​

При этом социологи выяснили, что Зеленский опережает Порошенко во всех возрастных категориях. Он также лидирует на востоке, юге и в центре страны. На западе рейтинги кандидатов почти равны.

В то, что Зеленский станет следующим президентом, верят 61% респондентов, в победе Порошенко не сомневаются 17% опрошенных. Четверть из тех, кто намерен проголосовать за действующего президента, не верят в его победу, подсчитали социологи.