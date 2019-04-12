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В Сети появилось новое видео с Зеленским и белым порошком
После смонтированного ролика, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает фура, в Сети распространили видео, где выясняется, что он жив, но весь обсыпан белым порошком
Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

В Сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, которое снято как продолжение ролика, где его сбивает фура. Как сообщает «112 Украина», новое видео первоначально появилось на странице «Бойкот партии регионов» в Facebook.

Первый кадр — белая надпись «С ним все хорошо» на зеленом фоне. Затем по сюжету выясняется, что Зеленский не был сбит фурой — она просто проезжает мимо, на время загораживая его от зрителя. Затем кандидат в президенты продолжает идти, но на него сверху сыпется белый порошок, который остается на его лице и одежде. На зеленом фоне появляется надпись: «Потому что он под кайфом».

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(Видео: BoycotteInUkraine / Facebook)

Видео сопровождается вопросом: «Теперь [глава МВД Украины Арсен] Аваков доволен»?

Накануне, 11 апреля, в интернете появился другой ролик, смонтированный на основе предвыборной рекламы Зеленского. На нем кандидата сбивает фура, после чего на экране появляется надпись: «У каждого своя дорога». Команда актера отмечала, что видео было опубликовано в Telegram-канале, связанном с Порошенко.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после», — говорилось в сообщении команды Зеленского.

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После публикации этого видео Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье об угрозе в отношении государственного или общественного деятеля (ч. 2 ст. 346 УК Украины), а также усилила охрану Зеленского.

Глава МВД Арсен Аваков, оценивая этот ролик, назвал его «безобразным», сообщал УНИАН.

Комментируя появление скандального видео, в штабе Петра Порошенко заявили, что к его созданию не причастна ни администрация президента, ни собственно штаб.

Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля. Согласно опросу социологической компании «Рейтинг», опубликованному 11 апреля, актера готов поддержать 61% определившихся с выбором, а действующего президента — 24%.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, Выборы
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