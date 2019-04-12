В Сети появилось новое видео с Зеленским и белым порошком

После смонтированного ролика, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает фура, в Сети распространили видео, где выясняется, что он жив, но весь обсыпан белым порошком

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

В Сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, которое снято как продолжение ролика, где его сбивает фура. Как сообщает «112 Украина», новое видео первоначально появилось на странице «Бойкот партии регионов» в Facebook.

Первый кадр — белая надпись «С ним все хорошо» на зеленом фоне. Затем по сюжету выясняется, что Зеленский не был сбит фурой — она просто проезжает мимо, на время загораживая его от зрителя. Затем кандидат в президенты продолжает идти, но на него сверху сыпется белый порошок, который остается на его лице и одежде. На зеленом фоне появляется надпись: «Потому что он под кайфом».

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Накануне, 11 апреля, в интернете появился другой ролик, смонтированный на основе предвыборной рекламы Зеленского. На нем кандидата сбивает фура, после чего на экране появляется надпись: «У каждого своя дорога». Команда актера отмечала, что видео было опубликовано в Telegram-канале, связанном с Порошенко.