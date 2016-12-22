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СМИ узнали о прибытии экспертов ОЗХО в Ливан
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СМИ узнали о прибытии экспертов ОЗХО в Ливан
Война в Сирии, 17:52
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СМИ узнали о прибытии экспертов ОЗХО в Ливан
О прибытии миссии Организации по запрещению химического оружия в Бейрут сообщают агентства «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Оттуда представители ОЗХО отправятся в Дамаск
Фото: Michael Kooren / Reuters

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прилетели в столицу Ливана и прибудут в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в пятницу, 13 апреля. Об этом со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах сообщают российские государственные агентства «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс».

По словам источника «РИА Новости», прибытие «основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля».

После этого эксперты ОЗХО в сопровождении представителей офиса спецпосланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН направятся в Дамаск, сообщил собеседник ТАСС.

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Как сообщает «Интерфакс», специалисты ОЗХО проведут сбор сведений «о якобы имевшем место инциденте 7 апреля в городе Дума». Специалисты организации также отберут грунт и другие образцы на месте происшествия для дальнейшего изучения в сертифицированных лабораториях.

О том, что Организация по запрещению химического оружия направит в Думу своих инспекторов, стало известно 10 апреля. Такое решение принял исполнительный директор организации Ахмет Узюмджю после предварительного сбора данных о предполагаемой атаке в открытых источниках.

Город Дума — это последний населенный пункт в Восточной Гуте, где сопротивление силам Башара Асада оказывала сирийская оппозиция. Борьба за этот населенный пункт возобновилась после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору, сообщало сирийское государственное агентство SANA.

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О том, что в городе Дума неподалеку от Дамаска было использовано химическое оружие, 8 апреля рассказали эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS). По данным организации, отравляющее вещество было применено ВВС Сирии в ночь с 7 на 8 апреля, во время столкновений правительственных сил и вооруженной оппозиции. О пострадавших в Думе ​со ссылкой на информацию расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщало агентство Reuters.

Днем 12 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в медицинские учреждения Думы были доставлены около 500 человек с признаками отравления токсичными химикатами.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Госдепартамент США возложил ответственность за произошедшее на официальный Дамаск и Россию. «История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — заявили в Госдепартаменте. Лидеры Великобритании, США и Франции заявили о своей готовности нанести удары по Сирии из-за этой атаки.

В Дамаске все обвинения называют сфабрикованными. Также причастность правительственный войск опровергают в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ОЗХО , Дамаск , Сирия , Бейрут
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