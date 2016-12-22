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ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
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ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 05:11
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ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
Результаты расследования, проведенного ОЗХО в связи с отравлением Сергея Скрипаля, будут опубликованы 12 апреля. Копия отчета уже была направлена Лондону, который попросил распространить его среди всех стран-членов организации
Фото: David Moir / Reuters

Организация по запрещению химического оружия подготовила отчет о расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Копия отчета передана властям Великобритании, сообщает The Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря британского МИД.

Результаты расследования ОЗХО должны быть обнародованы 12 апреля в 12:00 по времени Лондона (14:00 мск). «В соответствии с установившейся практикой они передали окончательную копию отчета нам, государству, запросившему проведение расследования», — пояснили в британском МИД.

Представитель британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Лондон обратился к ОЗХО с просьбой распространить расследование среди всех государств-членов организации, включая Россию. «Этот прозрачный и открытый подход к расследованию, которого придерживались с самого начала, резко контрастирует с тактикой по запутыванию и отвлечению внимания, которому привержены российские власти», — подчеркнули в МИД Великобритании.

О планах подготовить отчет по «делу Скрипаля» на этой неделе гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил 4 апреля. Глава организации отметил, что расследование специалистов ОЗХО проводится независимо от позиции какой-либо страны. При этом он подчеркивал, что другие государства смогут получить доклад только при согласии Британии.

Россия неоднократно обращалась к Великобритании с требованиями предоставить российским специалистам доступ к материалам расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет российские спецслужбы. Однако британские власти 4 апреля заявили о своем отказе вести расследование совместно с Москвой. «Совершенно ясно, что Россия не признает легитимным никакое расследование о применении химического оружия, если его итоги не будут соотноситься с ответом, который Россию устраивает», — заявлял британский представитель при ОЗХО Джон Фогго.

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Россия 1 апреля направила в ОЗХО 13 вопросов, касающихся расследования отравления Сергея Скрипаля. В частности, Москву интересовало, какие материалы были предоставлены британскими властями в распоряжение экспертов организации и какую именно поддержку Лондон запросил от ОЗХО. 4 апреля Москва получила ответ на запрос от секретариата организации, однако его российский МИД назвал «формальным». Особо замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что ответы на вопросы, которые Москва направила властям Франции и Великобритании, не были получены.

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Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке близ одного из торговых центров в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. По версии Лондона к отравлению «с большей долей вероятности» могла быть причастна Москва. В России эти обвинения неоднократно отрицали. Взаимные обвинения в отравлении Скрипалей привели к кризису в отношениях двух стран и взаимной высылке дипломатов.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ОЗХО , Великобритания
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