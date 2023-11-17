Кремль объяснил нераскрытие деталей визита Путина в штаб ЮВО

Валерий Герасимов и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Подробности о визите президента России Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону не разглашаются, так как речь идет о военной, закрытой информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Решение, какой объем информации о посещении штаба в Ростове-на-Дону будет публиковаться, принимает непосредственно Путин, подчеркнул он. «В любом случае речь идет о ходе специальной военной операции. Это же военная информация, она закрытая, она не может быть более подробной», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что не сопровождает главу государства в подобных поездках. Говоря о том, почему Путин не был в военной форме во время посещения штаба, Песков напомнил, что президент прилетел в город «после зарубежного визита».

Согласно ст. 87 российской Конституции, президент является Верховным главнокомандующим российскими Вооружеными силами.

Путин посетил штаб Южного военного округа 10 ноября. Он прибыл в Ростов-на-Дону после посещения Казахстана с официальным визитом. Как отмечал Песков, президента тогда сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и другие военачальники.

Песков уточнял, что во время визита в штаб Путина ознакомили с новыми образцами военной техники. Также ему доложили о ходе спецоперации на Украине.

До этого президент посещал штаб ЮВО 20 октября. Тогда глава государства заслушал доклад Герасимова о ходе военной операции на Украине и побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны. Позднее Песков уточнил, что визит Путина не планировался заранее и был оперативно согласован.