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Военная операция на Украине ,  
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Кремль объяснил нераскрытие деталей визита Путина в штаб ЮВО

Песков: детали визита Путина в штаб ЮВО не раскрывают из-за военной информации
Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Герасимов и Владимир Путин
Валерий Герасимов и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Подробности о визите президента России Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону не разглашаются, так как речь идет о военной, закрытой информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Решение, какой объем информации о посещении штаба в Ростове-на-Дону будет публиковаться, принимает непосредственно Путин, подчеркнул он. «В любом случае речь идет о ходе специальной военной операции. Это же военная информация, она закрытая, она не может быть более подробной», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что не сопровождает главу государства в подобных поездках. Говоря о том, почему Путин не был в военной форме во время посещения штаба, Песков напомнил, что президент прилетел в город «после зарубежного визита».

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа

Согласно ст. 87 российской Конституции, президент является Верховным главнокомандующим российскими Вооружеными силами.

Путин посетил штаб Южного военного округа 10 ноября. Он прибыл в Ростов-на-Дону после посещения Казахстана с официальным визитом. Как отмечал Песков, президента тогда сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и другие военачальники.

Песков уточнял, что во время визита в штаб Путина ознакомили с новыми образцами военной техники. Также ему доложили о ходе спецоперации на Украине.

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До этого президент посещал штаб ЮВО 20 октября. Тогда глава государства заслушал доклад Герасимова о ходе военной операции на Украине и побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны. Позднее Песков уточнил, что визит Путина не планировался заранее и был оперативно согласован.

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Дмитрий Песков Владимир Путин ЮВО раскрытие информации конфиденциальная информация
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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