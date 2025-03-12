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Военная операция на Украине ,  
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Захарова предложила ждать новостей о переговорах в Джидде из Москвы

Захарова призвала следить за новостями из России на фоне переговоров в Джидде
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Самые важные новости о переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии будут приходить из Москвы, где формируется российская позиция, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что формирование этой позиции происходит не за рубежом за счет каких-либо договоренностей или усилий сторон, а внутри страны.

«Главные новости для нас будут приходить отсюда. <...> Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри Российской Федерации», — сказала она.

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Накануне, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии, что российская сторона тоже пойдет на этот шаг.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон ожидает положительного ответа Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве не исключили контактов с представителями США в ближайшие несколько дней.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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