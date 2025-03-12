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Военная операция на Украине ,  
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Forbes сообщил о поражении всех шведских танков Strv 122 на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Стокгольм передал Киеву десять Strv 122 в марте 2023 года. За два года боев российские войска попадали по ним не менее 14 раз, тем не менее большинство шведских танков остается в строю, пишет издание
Танк&nbsp;Stridsvagn 122
Танк Stridsvagn 122 (Фото: 7th Army Training Command / Flickr)

Российские войска могли повредить все десять танков Strv 122, поставленных на Украину Швецией, пишет Forbes. Некоторые из них могли быть поражены не один раз. Тем не менее большинство шведских танков остается в строю.

Stridsvagn 122 — шведская модификация немецкого танка Leopard 2А5. Стокгольм передал Киеву десять Strv 122 в марте 2023 года.

Эти танки состоят на вооружении 21-й механизированной бригады украинской армии. За два года боев российские войска попадали по ним не менее 14 раз, пишет издание. У бригады также есть 21 танк Leopard 2A6 и несколько Leopard 1A5. Украинская бригада оснастила свои боевые бронемашины дополнительной защитой, включая противодроновые экраны.

Из 259 танков Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5, которые союзники Киева обещали поставить с 2023 года, большая часть уже получена.

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В октябре прошлого года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщал, что в Курской области, куда в августе вторглись украинские военные, были замечены шведские боевые машины пехоты CV90, а также танки Strv 122 или немецкие Leopard 2A6.

Летом 2023 года занимавшему тогда пост главы Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали трофейную шведскую БМП CV90. Она вышла из строя после поражения из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, заявили в Минобороны. CV90 также входила в состав 21-й механизированной бригады.

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